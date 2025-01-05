劉詩詩拿掉婚戒官宣新身分 搭上小13歲鮮肉

劉詩詩現身新劇開鏡現場，手上未戴婚戒。（取材自微博）

37歲大陸女星劉詩詩 和大她17歲的台灣藝人吳奇隆 近來頻傳婚變，劉詩詩日前終於不忍出手了，有微博 帳號收到劉詩詩經紀公司發布的公函，商請帳號刪除與「劉詩詩離婚」等相關內容。近日劉詩詩現身新戲開鏡，她雙手拿香膜拜，但手上不見婚戒，讓人仍好奇目前婚姻狀態。

劉詩詩出席新劇「醉夢」開鏡活動，戲中她與小她13歲的胡先煦搭檔。從粉絲拍的側拍影片看來，劉詩詩頭戴毛線帽、身上穿了黑色羽絨外套，臉上化了淡妝，和一旁的工作人員有說有笑，心情不受外界流言影響。劉詩詩也更發微博，官宣有「新身分」，她參與「一路前行2」節目，她寫下：「老朋友、新旅程，開啟一場與神奇動植物的奇遇，我們出發吧！」

吳奇隆與劉詩詩合作「步步驚心」，戲裡虐戀，戲外定情，並於2015年成婚。先前就傳過一次婚變，當時網上亂傳吳奇隆跟助理走得近，引來兩人聯合發聲明，希望有心人士別再造謠。近日，大陸網紅王大發爆料劉詩詩已經離婚，更稱吳奇隆是她「前老公」，傳劉詩詩為此請律師發函，要求下架假消息。吳奇隆的母親接受本報系聯合報訪問，苦笑：「唉，看了難過，他們明明好好的。」吳奇隆的摯友也表示：「他們很好。蹭熱度和流量的網紅太多，市場的病態。」