狗仔爆料頂流男星女友藏行李箱幽會？網友猜是這個人

王一博被影射把女友藏進行李箱偷摸見面。(取材自微博)

中國狗仔「吃瓜少女張小寒」3日爆料，有一位頂級流量的男星竟將女友藏在行李箱中，帶到飯店裡偷偷見面，還給出3個線索掀起網友熱議：「劇看多了吧？」

吃瓜少女張小寒透過漫畫描述，吸金力超強的大咖男星「小可」日常很酷不愛笑，在公司看似地位很高，但其實愛情、事業都身不由己。「小可」有位傳了很多年的祕密女友，兩人的戀情是真的，但因為男方不夠喜歡女方，所以多次分分合合。

在某次復合後，「小可」為了躲避狗仔和粉絲，與女友見面，讓身材纖瘦的女方躲進行李箱中進入飯店，後來被經紀公司老闆知道後，下令兩人分手。狗仔還透露，因為老闆手上握有「小可」的把柄，「小可」只好留在該公司中賣命。

爆料曝光後，「頂流曾把女友藏進行李箱偷摸見面」的關鍵字衝上微博熱搜，男星身分掀起熱議，不少網友紛紛聯想到27歲的全方位男星王一博，但王一博方稍早鄭重澄清：「請勿造謠！」經紀公司也表示已經針對造謠者進行蒐證，「對造謠行為絕不姑息！在此敬告相關網路使用者、自媒體切勿傳播、轉載造謠資訊，共同維護網路環境，抵制謠言！」

全網者在追故事中的男主角是誰，但誇張的情節讓網友不忍吐槽，「這腦洞只適合寫番茄小說」、「這女友蠻厲害的，還會軟骨功」、「早說了，以後霸道總裁愛上60歲保潔阿姨這種短劇少看點」、「好抽象…這女友也能忍，我的天」、「到底是怎麼想出這種奇怪的方法的」、「行李箱還以為是把屍體碎屍」。