趙露思遭爆陷情傷 傳曾與娛圈發電機同居、見過雙方家長

楊洋（左）和趙露思演出「且試天下」時傳出緋聞。(取材自微博)

中國當紅女星趙露思 驚傳病倒，去年12月27日其工作室發聲證實她在12月18日因身體不適就醫，目前停工療養中，中國狗仔「王大發」又爆料，趙露思前男友也是傷害她很深的人，但他並沒有說出前男友是誰。而過去趙露思曾多次爆出與男星楊洋熱戀，兩人還傳出同居已見過雙方家長，掀起討論，不過戀情始終未被證實。楊洋後來又與新劇女星傳出熱戀。

中國狗仔王大發2日直播時爆料，趙露思現在身邊沒有能療癒她的人，就連趙露思的前男友都只會對她形成傷害，更說趙露思身邊的人都是在「刮她的骨頭」。王大發此言讓粉絲不禁聯想起她過去和男星楊洋拍「且試天下」時傳出的緋聞。粉絲列舉兩人戀愛的證據，包含戴對戒、穿情侶鞋，還有同一件上衣等。

有網友爆料，2022年2月春節期間，楊洋和趙露思跟雙方家長於同一家飯店用餐，兩人還一起去看房子，感情狀態似乎很穩定。楊洋後來開拍「我的人間煙火」，又和合作女星王楚然傳出熱戀，這才讓他跟趙露思的往事逐漸被淡忘。

王楚然（右）去年和楊洋合作電視劇「我的人間煙火」，演技被罵翻天。(取材自微博)

楊洋號稱演藝圈發電機，每拍一部戲就會跟女主角傳緋聞，因此當時他跟趙露思的互動，也被粉絲睜大雙眼觀察。去年楊洋與王楚然合作拍攝「我的人間煙火」，但「我的人間煙火」口碑慘澹，演技遭批，導致形象大傷，又因與王楚然爆出戀情，粉絲不滿，讓他的商務代言從21個掉到只剩12個，主流雜誌封面甚至掛零。