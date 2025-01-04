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星女郎富商老公節目中崩潰大哭 網諷：最好笑的一集

娛樂新聞組／即時報導
黃聖依和楊子近日上婚變綜藝「再見愛人4」，網挖證據狠酸「換節目換人設」。（取材自微博）
黃聖依和楊子近日上婚變綜藝「再見愛人4」，網挖證據狠酸「換節目換人設」。（取材自微博）

41歲大陸女星黃聖依在陸綜「再見愛人」中，慘被富商夫楊子打壓的畫面，受網友熱議。最新一集中，楊子反思過去對待妻子的態度，竟在鏡頭前大哭並請求原諒，但不僅未能引發觀眾的同情，反而被批評是「做戲過頭」，連在攝影棚內的嘉賓也直言「尷尬」。

綜合媒體報導，楊子在節目中，坦承自己在夫妻關係中較強勢，甚至連財務大權也是掌握在他手裡，接著他情緒崩潰，對著黃聖依邊哭懺悔，「我從來不哭，就現在開口就流眼淚，就是我覺得以前我所有的做法是沒有人性的，妳懂嗎？」他甚至自責：「我到現在根本沒有臉讓妳原諒，我真的太混蛋了。」

楊子在最新一集中情緒崩潰，自責地說沒臉讓黃聖依原諒。（取材自微博）
楊子在最新一集中情緒崩潰，自責地說沒臉讓黃聖依原諒。（取材自微博）

據報導，這段話因為楊子戲劇化的表現，被觀眾吐槽「完全像在演戲」。觀看這一幕歌手武藝也直言不諱地表示：「看完之後真的有點尷尬。我平常別人笑我會想笑，別人哭我會想哭，但這次別人哭我卻想笑，因為我感覺進不到他那個情緒裡去」，武藝的老實發言瞬間引發網友共鳴，更讓「楊子硬哭」登上熱搜，留這嘲諷：「完全像在演戲」、「楊子坐在地下崩潰大哭的時候，我滿頭問號」、「再見愛人最好笑的一集出現了 」

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