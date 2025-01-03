網傳最慘演唱會 這個女歌手歌紅人不紅

程響唱紅許多歌曲，但人卻沒跟著紅。（取材自微博）

歌手程響曾唱紅許多歌曲，舉凡「人間煙火」、「不再聯繫」、「可能」、「氣球 」等歌曲，在大陸小有名氣。近日有網友曝光她舉辦演唱會的畫面，感嘆喊「最慘澹的演唱會」，引發熱議。

近日有網友分享程響在大陸舉辦演唱會的畫面，畫面中只見體育館內面積相當寬闊，但聽眾卻大多集中在後排，前方的座位空了一大片，畫面看起來相當冷清。原PO分享畫面時更感嘆形容：「最慘澹的演唱會」。

畫面一出嚇壞許多網友，網友們紛紛直呼：「為什麼選體育場？應該選體育館吧」、「她就是歌紅人不紅，還有包裝炒作沒跟上」、「唱功挺好，但是營銷做得太差了」、「本就是體育館籃球場的影響力，非要搞到體育唱足球 場去」、「不是誰都能開演唱會的」、「歌手格局太小，既然VIP沒人就讓粉絲離自己進一些，何必空著」、「四面檯，誰給的勇氣」，還有網友給出建議：「這點人只能先整個live house，然後去音樂節刷臉，再慢慢試小體育館」。

不過，有網友出面解釋，稱這場演唱會其實是「拼盤演唱會」，當天的歌手除了程響外，還有張信哲、王琳凱和吉克雋逸，「這是我前老闆的老闆搞的演唱會，也不是很懂她第一次辦演出在我們這小地方搞什麼四面檯」。