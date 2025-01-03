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寧靜入主「微短劇+綜藝」真人秀 稱短劇發展可期

娛樂新聞組／綜合報導
寧靜指出，如今短劇的發展勢不可擋。（取材自微博）
寧靜指出，如今短劇的發展勢不可擋。（取材自微博）

「開播！短劇季」是中國首檔「微短劇+綜藝」創新真人秀，節目聚焦於當下火熱的微短劇產業，女星寧靜擔任總監製，節目也集結了張萌、蘇可組成監製團，對參與的短劇演員進行點評和指導。寧靜表示：「短劇的發展勢不可擋，現在短劇演員、導演、編劇非常多，性格快、速度快，這些人如果聚在一起，就會像原子彈一樣，有很大的能力，讓短劇迅速發展起來。

新京報報導，寧靜覺得自己算是比較早關注到短劇的觀眾，「大概是前年或者再早一點的時間。」短視頻平台，經常會給她推送電影、電視劇或者紀錄片，「當忽然推薦來一個很不一樣的東西，你就會想：這是什麼？」

最初關注到短劇時，寧靜每每都會驚訝，這些應該都不是專業演員的人，他們都是從哪裡找來的？她後來偶爾發現，在這群人裡，居然有演得不錯的。她甚至慢慢發現看那些所謂很爛的表演，吐槽劇情和演技也是一種很解壓的方式，「太有意思了，因為那都是你學都學不會的東西。」正是因為自己是專業的演員，當寧靜去審視早期的很多短劇和表演的時候，她會覺得很奇妙，也很有趣，「我經常會感慨：這都可以？」

在寧靜看來，短劇很短、很通俗，甚至劇情很狗血，但它不需要人們花太多時間去研究，「現在很多長劇，花了很多錢，但是拍得並不好看，一件事情演了好久也沒說明白。」

身為一個在業界資歷很深的演員，寧靜也常思考自己現在為什麼不想拍戲，不喜歡去片場了。 「我就是很貪玩，注意力不集中。」寧靜調侃說她其實從小時候就一直是這樣的，老師講課的時候，她如果覺得沒意思，她就一句都聽不進去，腦子裡不斷地幻想著自己要當科學家，要當個好老師，很容易分散注意力。 「以前我開始拍電視劇，也有很多人說：寧靜怎麼了？不愛惜自己的羽毛。你怎麼能來拍電視劇呢？我覺得這都是我喜歡，我貪玩，我覺得有趣我就去做了。」

在許多人的印像中，寧靜很敢說，她在節目中或是網路上發表的言論，有欣賞她的人，也有人覺得她很怪，或是對她有一些微詞，但這些寧靜都覺得很感謝，「因為他花時間了，他花時間停在那，不管是誇你還是噴你，他都在關注你，其實最慘的就是做藝人沒有人關注。」

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