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才因演技差挨轟… 王鶴棣「打更人」領高片酬 網喊不相配

娛樂新聞組／綜合報導
王鶴棣演「大奉打更人」，傳片酬達1200萬人民幣。(取材自微博)
王鶴棣演「大奉打更人」，傳片酬達1200萬人民幣。(取材自微博)

王鶴棣、田曦薇主演的古裝玄幻輕喜劇「大奉打更人」，自從開播以來，評價相當兩極。有網友被王鶴棣用力過猛的演技、原聲台詞「勸退」，但也有人大讚劇情新穎、輕鬆下飯。隨著劇情不斷推進，網上近日曝光「大奉打更人」片酬，男主角王鶴棣身價大漲，被爆爽領1200萬（人民幣，下同，約164萬美元），女主角田曦薇則拿了800萬。

憑藉「蒼蘭訣」一炮而紅的王鶴棣，之後陸續主演「浮圖緣」、「以愛為營」，都獲得不錯口碑，他在「大奉打更人」中飾演從現代穿越到古代的「許七安」，搞笑式演出稱得上是他的轉型之作。

據悉，王鶴棣演「以愛為營」時，片酬據傳是880萬，當時就力壓女主角白鹿的660萬。沒想到這齣「大奉打更人」，王鶴棣片酬再上一層樓，傳達到1200萬，足足攀升了320萬。但坐擁高薪的他卻被網友吐槽，高片酬和他的演技實在不相配。

其實，王鶴棣演「以愛為營」時的片酬多出白鹿200多萬，就曾一度讓網友跌破眼鏡，直呼「不應該」。

除了王鶴棣，「大奉打更人」中其他演員的片酬也相繼曝光，據傳，倪虹潔、劉奕君等資深演員的片酬為400萬，而張淼怡和晏紫東這兩位年輕演員，也因知名度漸漸打開，片酬上漲到400萬。

田曦薇拍攝「大奉打更人」的片酬傳為800萬人民幣。(取材自微博)
田曦薇拍攝「大奉打更人」的片酬傳為800萬人民幣。(取材自微博)

王鶴棣

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