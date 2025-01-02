犯罪懸疑片「誤殺3」肖央狠心炸死8歲女兒

肖央在「誤殺3」中首演反派父親。(取材自微博)

中國犯罪懸疑題材電影「誤殺3」熱映中，導演甘劍宇近日攜肖央、佟麗婭、劉雅瑟等主演赴廣州路演。首次出演反派父親的肖央表示，雖然演繹的過程很難受，但自己理解這個人物。

新快報報導，「誤殺3」由陳思誠編劇、監製，甘劍宇執導，劇情講述富豪鄭炳睿邀請老師李慧萍為8歲女兒婷婷慶祝生日，其間婷婷被綁架。警官張景賢帶隊偵辦綁架案，消息洩露，在綁匪威脅下，鄭炳睿和李慧萍只能甩掉警察，自己營救婷婷。隨著深入調查，所有真相逐漸揭開，陷入絕境的父親和玩弄人心的綁匪展開了一場與虎謀皮的角力，潮水之下皆是暗湧。

在「誤殺3」中，肖央飾演的鄭炳睿，不再是慈父，而是反派父親。一開始，鄭炳睿不顧一切救出女兒。不過，隨著故事推進，鄭炳睿的隱密過往以及殘暴的動物性的一面逐漸被曝光。路演現場，被問及演繹這個反派角色最難的地方，肖央說，鄭炳睿按下遙控器炸死女兒婷婷和李慧萍的時候，自己演的時候也特別難受，「大多時候，當大家站在人性道德至高點時，往往很難理解他，這個人物太極端了。

在肖央看來，鄭炳睿最大的問題在於，他從來沒有面對自己過去的缺口，而是企圖轉向信仰來尋求出路，「但是一個人如果沒能直接面對自己人生的豁口，那麼黑暗一直會如影隨形，自己更會陷入自己製造的幻境。 」

此外，佟麗婭出演痛失愛子的李慧萍，為了尋找愛子被害的真相，她以身入局，「整個過程非常痛苦、糾結和搖擺，因為她要重新經歷愛子所受過的痛苦，但是她和一群失去孩子的家長，靠著智慧和勇氣，堅定目標和方向，最終把壞人拿下了。

被問及對「誤殺」的理解，甘劍宇把「誤」和「殺」分開理解，「這兩個字加起來正好是懸疑和犯罪類型的有機結合，片中人物之間相互誤導，導致對真相的挖掘越來越深，這次的誤殺，不僅跟所有反派角色惡有惡報的結局有關，也跟最後揭開的真相有關。一個相對確定的版本，但最後還是決定把想像空間留給觀眾。

肖央表示，「誤殺」這兩個字涵蓋的意義很廣，「誤」可以是「誤解、誤導、誤差」，包括鄭炳睿在內的很多人物，觀眾一開始看到的，不一定是他們真正的樣子。佟麗婭認為，李慧萍對鄭炳睿情感上的誤導，同樣是一種誤殺，角色身上有明線和暗線，她得先騙過觀眾、騙過鄭炳睿，然後才能一點一點把自己的故事揭開。劉雅瑟則表示，電影裡是「層層誤殺」，包括雅音對鄭炳睿的設計、誤導和Tinaya的意外。