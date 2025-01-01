趙露思一年內爆瘦，2023年時身材「穠纖合度」。(取材自微博)

大陸當紅女星趙露思 驚傳病倒，她的閨密魏笑發聲，指趙露思早在2019年就遭經紀公司老闆肢體暴力、PUA，甚至被嫌身材太胖。因此有網友曬出趙露思一年內暴瘦的對比照。

趙露思的好友控訴，趙露思2019年4月某天凌晨遭老闆關到廁所長達兩小時，過程中趙露思不斷被辱罵沒用、試戲試不上、身材胖、沒有別人好…等。趙露思當年只有21歲，雖然身心崩潰，但考量合約沒到期，怕賠錢帶給父母負擔才沒撕破臉，但公司高層隔天則以「喝多了」簡單了事。

趙露思剛出道時拍攝網路劇「哦！我的皇帝陛下」時，身高161公分的她體重為55公斤，在鏡頭下顯得臉圓，導致她被網友酸是「最胖女演員」。之後她憑藉飲食管理瘦身，在2023年演出的「偷偷藏不住」中，變成「穠纖合度」的身材。

不過，趙露思去年突然爆瘦，從「珠簾玉幕」、「許我耀眼」到近日進入「戀人」劇組，不僅四肢瘦到猶如皮包骨，連胸前的肋骨也因此變得相當明顯，傳出她的體重一度減到僅剩38公斤。

而肢體及言語羞辱趙露思的「老闆」也成為熱搜話題，網友還翻出公司CEO 曾按讚趙露思的負評。娛樂博主「野生炸姐」還驚爆，在微博 貼文「趙露思啥咖位，自己沒有自知之明嗎」的按讚名單中，驚見銀河酷娛創始人兼CEO李煒，按讚自家藝人負評的舉止讓人不解，但該微博帳號現在已經不存在。

不少娛樂博主都替趙露思抱不平，紛紛標記經紀公司「銀河酷娛」的微博帳號，要求對方說明，但「銀河酷娛」未正式回應。