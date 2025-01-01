我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓不趁亂對南韓動手 反對美國嗆聲 金正恩有何盤算？

總統大選押川普 馬斯克資產12個月內暴增2130億

趙露思​遭諷太胖 暴瘦到如皮包骨 對比照曝光

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思一年內爆瘦，2023年時身材「穠纖合度」。(取材自微博)
趙露思一年內爆瘦，2023年時身材「穠纖合度」。(取材自微博)

大陸當紅女星趙露思驚傳病倒，她的閨密魏笑發聲，指趙露思早在2019年就遭經紀公司老闆肢體暴力、PUA，甚至被嫌身材太胖。因此有網友曬出趙露思一年內暴瘦的對比照。

趙露思的好友控訴，趙露思2019年4月某天凌晨遭老闆關到廁所長達兩小時，過程中趙露思不斷被辱罵沒用、試戲試不上、身材胖、沒有別人好…等。趙露思當年只有21歲，雖然身心崩潰，但考量合約沒到期，怕賠錢帶給父母負擔才沒撕破臉，但公司高層隔天則以「喝多了」簡單了事。

趙露思剛出道時拍攝網路劇「哦！我的皇帝陛下」時，身高161公分的她體重為55公斤，在鏡頭下顯得臉圓，導致她被網友酸是「最胖女演員」。之後她憑藉飲食管理瘦身，在2023年演出的「偷偷藏不住」中，變成「穠纖合度」的身材。

不過，趙露思去年突然爆瘦，從「珠簾玉幕」、「許我耀眼」到近日進入「戀人」劇組，不僅四肢瘦到猶如皮包骨，連胸前的肋骨也因此變得相當明顯，傳出她的體重一度減到僅剩38公斤。

而肢體及言語羞辱趙露思的「老闆」也成為熱搜話題，網友還翻出公司CEO曾按讚趙露思的負評。娛樂博主「野生炸姐」還驚爆，在微博貼文「趙露思啥咖位，自己沒有自知之明嗎」的按讚名單中，驚見銀河酷娛創始人兼CEO李煒，按讚自家藝人負評的舉止讓人不解，但該微博帳號現在已經不存在。

不少娛樂博主都替趙露思抱不平，紛紛標記經紀公司「銀河酷娛」的微博帳號，要求對方說明，但「銀河酷娛」未正式回應。

趙露思 微博 CEO

上一則

王一博跨年晚會飛50米高空 竟沒扣好安全扣 嚇壞歌迷

下一則

「瓊女郎」合體現身 大陸多家衛視跨年晚會緬懷瓊瑤

延伸閱讀

趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網

趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網
趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光 網轟公司太沒良心

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光 網轟公司太沒良心
趙露思「能說話了」 于正：娛樂圈太較真就輸

趙露思「能說話了」 于正：娛樂圈太較真就輸

熱門新聞

瓊瑤於12月初輕生，震驚社會各界。(本報資料照片)

陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了

2024-12-23 21:00
劉亦菲當年是班花也是校花。(取材自小紅書)

劉亦菲12歲在紐約讀書照片曝光 清秀精緻是班花也是校花

2024-12-25 23:50
劉亦菲主演的「玫瑰的故事」，堪稱是2024年爆款劇。(取材自微博)

劉亦菲回歸電視圈果然厲害… 憑「這部劇」勇奪多個年度第一

2024-12-29 07:00
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
陳哲遠登湖南衛視跨年晚會。(摘自微博)

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

2024-12-31 11:15
麥語彤拍「鳳姐」被拐騙賣給茶室，慘遭關狗籠。圖／后花園影像製作提供

15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」

2024-12-10 15:35

超人氣

更多 >
「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由

「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由
「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了
趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網

趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網
趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我
喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡