「瓊女郎」合體現身 大陸多家衛視跨年晚會緬懷瓊瑤

蕭薔(左)、陳德容合唱「一簾幽夢」讓全場陷入回憶。(取材自YouTube)

瓊瑤 去年12月4日辭世，大陸各家衛視跨年晚會紛紛緬懷瓊瑤，東方衛視網羅了大小「婉君」俞小凡、金銘以及「一簾幽夢」姊妹蕭薔、陳德容。陳德容邊走邊唱下樓梯時差點摔跤，蕭薔還分神伸手要扶；湖南衛視則有蘇有朋 、黃曉明 合體；另新版小燕子黃奕現身浙江衛視，三場不約而同演唱還珠格格主題曲「當」。

瓊瑤1989年前往大陸開啟兩岸合拍戲契機，從1990年的「六個夢」系列、「蒼天有淚」，1998年播出的「還珠格格」，創下驚人的收視奇蹟，該劇也捧紅林心如、蘇有朋、范冰冰，重播、翻拍不斷。今年還登上Netflix，「瓊瑤現象」至今不墜。

其中「六個夢」的「婉君」，正由當晚現身的俞小凡、金銘主演。金銘演出時才八歲，如今44歲依舊童顏。她和俞小凡長達34年未見，兩人感嘆以前聯繫不似如今方便。俞小凡哽咽承認，近鄉情怯。

這段懷念瓊瑤的「翩然有你」由蔡琴演唱瓊瑤和劉家昌的曠世名曲「庭院深深」拉開序幕，接著俞小凡和金銘分別以白、藍裝扮合唱「婉君」。1996年版的「一簾幽夢」也是經典，「綠萍」蕭薔和「紫菱」陳德容劇中為了搶「楚濂」林瑞陽頭破血流。時隔28年，兩人同場合唱「一簾幽夢」，陳德容下樓時一度踩滑踉蹌，蕭薔還出手扶她，雙姝氣場震懾全場。

蘇有朋與黃曉明登湖南衛視跨年晚會，排在接近倒數時刻，蘇有朋獻唱「還珠格格」片尾曲「雨蝶」時瞬間眼泛淚光。事實上，自瓊瑤離世後，他每回獻唱此曲總是唱到淚光閃閃，受訪提到在「還珠格格」扮演五阿哥、「情深深雨濛濛」中演杜飛，對他而言，兩部作品都是他生命中非常重要的篇章。瓊瑤這個名字、對他的關聯，是他青春的一部分。隨後，他和黃曉明合唱「當」。