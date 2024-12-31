遲到40分鐘、尬聊1小時…蔡琴佛山開唱翻車 有人喊退票

台灣資深歌手蔡琴在廣東佛山開唱，沒想到意外翻車。(取材自微博)

縱橫歌壇45年的台灣資深歌手蔡琴，日前在廣東佛山舉辦「好新琴」演唱會，沒想到她先是開場遲到40分鐘，又被指在2個半小時的演唱會上，硬是聊天聊了一個小時，讓不少觀眾吐槽，「我們是來聽唱歌的，不是來聽嘮嗑的」，還有人當場怒喊退票。

演唱會開場時間是晚間7點30分，但蔡琴8點9分才進場，據她的解釋是眼睛角膜炎，戴隱形眼鏡耗費了太長時間，蔡琴並向現場觀眾道歉。

演唱會開始後，蔡琴大約唱一兩首歌就會停下來聊天休息，大量占用唱歌時間，有網友指出，「她連和前夫楊德昌導演的無性婚姻都拿出來說」，讓人傻眼。她還對觀眾說，「山上的朋友們，你們沒有錢，但是看蔡琴，這個距離最合適」，即便是玩笑話，也令不少網友氣炸。

還有觀眾吐槽，「演唱會舞台還沒有學校慶典大」，從網上流出的現場照片可見，舞台確實簡陋了點，而且全程沒有特別嘉賓，也沒有什麼舞美設計。此外，也有觀眾發現，67歲的蔡琴身體狀態大不如前，尤其是氣息變弱，影響了唱功。

不過，相對批評，也有網友力挺蔡琴，稱「看演唱會，肯定沒有十全十美的，現場能感受到到蔡琴的好聲音就很不錯了」，還有人說，最後聽蔡琴唱「恰似的你的溫柔」時，好多人都被感動哭了。