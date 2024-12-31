這是易烊千璽？扮腦麻患者演技突破 暴瘦見骨認不出

易烊千璽分享飾演「劉春和」的心路歷程。(取材自微博)

由易烊千璽、林曉杰、蔣勤勤、周雨彤主演的電影「小小的我」，上映首周票房就突破2億元人民幣，口碑也相當出色，貓眼評分9.6、淘票9.8、豆瓣7.4。不少觀眾表示，「小小的我」真誠的講述了屬於少數群體的故事，也有很多人被易烊千璽的演技深深感動。

近日，易烊千璽受訪時講述了飾演「劉春和」的心路歷程。他說，為了飾演好一名腦性麻痺患者，自己觀看了大量文字、影像資料，和患者們親身交流，在房間裡對著鏡子捕捉和模仿，直言，「這是做過工作量最大的角色」。

在飾演「劉春和」後，易烊千璽每當在生活中遇到腦性麻痺患者都會格外感動，他稱有次在電梯口遇到一位患有腦性麻痺的小男孩，他滿臉通紅但開心笑著，易烊千璽不由得淚目，「好好想抱抱他」。

易烊千璽談到飾演腦性麻痺患者的難點，他希望呈現在大銀幕上的人物狀態，是能讓觀眾接受的，而不是奇觀的表演。

「小小的我」講述了患有腦性麻痺的劉春和(易烊千璽飾)勇敢衝破身心的枷鎖，為外婆(林曉杰飾)圓夢舞台的同時，也彌合了與媽媽(蔣勤勤飾)的關係，並努力尋求著自己人生的座標。

易烊千璽為戲暴瘦好幾圈，整個脊骨都清晰可見，連小腿都纖細到幾乎沒什麼肉，讓很多人乍看都沒認出是他。