我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

中國女星趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

這是易烊千璽？扮腦麻患者演技突破 暴瘦見骨認不出

娛樂新聞組／綜合報導
易烊千璽分享飾演「劉春和」的心路歷程。(取材自微博)
易烊千璽分享飾演「劉春和」的心路歷程。(取材自微博)

由易烊千璽、林曉杰、蔣勤勤、周雨彤主演的電影「小小的我」，上映首周票房就突破2億元人民幣，口碑也相當出色，貓眼評分9.6、淘票9.8、豆瓣7.4。不少觀眾表示，「小小的我」真誠的講述了屬於少數群體的故事，也有很多人被易烊千璽的演技深深感動。

近日，易烊千璽受訪時講述了飾演「劉春和」的心路歷程。他說，為了飾演好一名腦性麻痺患者，自己觀看了大量文字、影像資料，和患者們親身交流，在房間裡對著鏡子捕捉和模仿，直言，「這是做過工作量最大的角色」。

在飾演「劉春和」後，易烊千璽每當在生活中遇到腦性麻痺患者都會格外感動，他稱有次在電梯口遇到一位患有腦性麻痺的小男孩，他滿臉通紅但開心笑著，易烊千璽不由得淚目，「好好想抱抱他」。

易烊千璽談到飾演腦性麻痺患者的難點，他希望呈現在大銀幕上的人物狀態，是能讓觀眾接受的，而不是奇觀的表演。

「小小的我」講述了患有腦性麻痺的劉春和(易烊千璽飾)勇敢衝破身心的枷鎖，為外婆(林曉杰飾)圓夢舞台的同時，也彌合了與媽媽(蔣勤勤飾)的關係，並努力尋求著自己人生的座標。

易烊千璽為戲暴瘦好幾圈，整個脊骨都清晰可見，連小腿都纖細到幾乎沒什麼肉，讓很多人乍看都沒認出是他。

有觀眾分享印象最深刻的一場戲，是劉春和在公車站給小朋友讓座，一開始他流露出做好事的自豪與欣喜，但感受到小孩母親的嫌棄和害怕後，又只好轉頭不去看對方，扭曲的五官上寫滿了無奈和尷尬，卻也牽動了不少觀眾的心，演技獲得稱讚。

不少觀眾被易烊千璽飾演的「腦麻」主角劉春和所感動，也對他年紀輕輕就有勇氣接這種角...
不少觀眾被易烊千璽飾演的「腦麻」主角劉春和所感動，也對他年紀輕輕就有勇氣接這種角色感到佩服，演得十分逼真。(取材自微博)

上一則

楊貴媚「愛情萬歲」7分鐘哭戲變跨年活動 CNN也報導

下一則

「魷魚遊戲2」5爭議男星被罵翻 他曾涉性侵

延伸閱讀

「我推的孩子」真人版來了 網讚最強神還原「太可愛」

「我推的孩子」真人版來了 網讚最強神還原「太可愛」
演活腦性麻痺患者 易烊千璽：不能靠奇觀的表演

演活腦性麻痺患者 易烊千璽：不能靠奇觀的表演
王鶴棣演「打更人」用力過頭 網笑：表情像極「憤怒鳥」…

王鶴棣演「打更人」用力過頭 網笑：表情像極「憤怒鳥」…
「魷魚遊戲2」捧120萬美元找T.O.P演出 卻挨批演技差

「魷魚遊戲2」捧120萬美元找T.O.P演出 卻挨批演技差

熱門新聞

瓊瑤於12月初輕生，震驚社會各界。(本報資料照片)

陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了

2024-12-23 21:00
劉亦菲當年是班花也是校花。(取材自小紅書)

劉亦菲12歲在紐約讀書照片曝光 清秀精緻是班花也是校花

2024-12-25 23:50
劉亦菲主演的「玫瑰的故事」，堪稱是2024年爆款劇。(取材自微博)

劉亦菲回歸電視圈果然厲害… 憑「這部劇」勇奪多個年度第一

2024-12-29 07:00
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
麥語彤拍「鳳姐」被拐騙賣給茶室，慘遭關狗籠。圖／后花園影像製作提供

15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」

2024-12-10 15:35
李昀銳、孟子義因為「九重紫」雙雙暴紅。(取材自微博)

「九重紫」孟子義原來是富家女… 母曝選婿3條件 網：李昀銳都有

2024-12-28 21:33

超人氣

更多 >
四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任

四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任
精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買
獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬
Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空
川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告