我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

劉亦菲「玫瑰的故事」紅火 奪多項年度第1

娛樂新聞組／綜合報導
劉亦菲主演的「玫瑰的故事」在多項指標取得好成績。(取材自微博)
劉亦菲主演的「玫瑰的故事」在多項指標取得好成績。(取材自微博)

大陸女星劉亦菲自2017年回歸電視圈後作品不斷，繼前兩年的「夢華錄」、「去有風的地方」取得高收視，今年的「玫瑰的故事」也大受歡迎，拿下多個第一名好成績，收穫滿滿。

香港01報導，騰訊娛樂白皮書近日公布，劇集演員綜合熱度排行榜中，劉亦菲以82.4熱度量贏得第一名，另一名人氣女星趙麗穎奪第二，第三名是楊紫，而今年憑「墨雨雲間」再走紅的吳謹言，排在第十名。

對於這個排名，不少粉絲直呼，「劉亦菲太牛了」、「三年三連爆不是說說而已」、「敲碗明年的新劇」。

其實，今年有不少標榜「大女主」的劇，但都比不上劉亦菲的「玫瑰的故事」，在女性TGI指數排行榜中，「玫瑰的故事」奪得第一名，虞書欣主演的「永夜星河」排第二名，第三名則是楊紫主演的「長相思2」。

另外，在贊助品牌數量中，「玫瑰的故事」以56個贊助數量以及11個跨界聯名品牌數量奪得第一名。

劉亦菲除了獲得「騰訊娛樂白皮書」多個排行榜第一名外，在「豆瓣2024年度熱議角色」中，也以「玫瑰」黃亦玫一角奪得第一名，「小紅書瀏覽量」排行榜、「抖音排行榜」，「玫瑰的故事」也都拿下第一名，「玫瑰的故事」更被網友推為2024年度頂流電視劇。

劉亦菲 香港 小紅書

上一則

自告奮勇化身超帥吉他手 阿妹演唱會唯一嘉賓是「他」…

下一則

開唱被拱脫衣… 郭富城大秀冰塊肌 自信「還很嫩」

延伸閱讀

劉亦菲回歸電視圈果然厲害… 憑「這部劇」勇奪多個年度第一

劉亦菲回歸電視圈果然厲害… 憑「這部劇」勇奪多個年度第一
2024中國明星熱度榜 劉亦菲意外沒拿第一、第三名靠「黑紅」竄榜

2024中國明星熱度榜 劉亦菲意外沒拿第一、第三名靠「黑紅」竄榜
劉亦菲12歲就很美 中學合照紮麻花辮、一眼被認出

劉亦菲12歲就很美 中學合照紮麻花辮、一眼被認出
劉亦菲12歲在紐約讀書照片曝光 清秀精緻是班花也是校花

劉亦菲12歲在紐約讀書照片曝光 清秀精緻是班花也是校花

熱門新聞

瓊瑤於12月初輕生，震驚社會各界。(本報資料照片)

陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了

2024-12-23 21:00
劉亦菲當年是班花也是校花。(取材自小紅書)

劉亦菲12歲在紐約讀書照片曝光 清秀精緻是班花也是校花

2024-12-25 23:50
「射鵰英雄傳：俠之大者」高手版預告釋出，肖戰版郭靖造型被讚有型。（取材自微博）

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

2024-12-23 07:30
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
劉亦菲主演的「玫瑰的故事」，堪稱是2024年爆款劇。(取材自微博)

劉亦菲回歸電視圈果然厲害… 憑「這部劇」勇奪多個年度第一

2024-12-29 07:00
麥語彤拍「鳳姐」被拐騙賣給茶室，慘遭關狗籠。圖／后花園影像製作提供

15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」

2024-12-10 15:35

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起