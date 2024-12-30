劉亦菲「玫瑰的故事」紅火 奪多項年度第1
大陸女星劉亦菲自2017年回歸電視圈後作品不斷，繼前兩年的「夢華錄」、「去有風的地方」取得高收視，今年的「玫瑰的故事」也大受歡迎，拿下多個第一名好成績，收穫滿滿。
香港01報導，騰訊娛樂白皮書近日公布，劇集演員綜合熱度排行榜中，劉亦菲以82.4熱度量贏得第一名，另一名人氣女星趙麗穎奪第二，第三名是楊紫，而今年憑「墨雨雲間」再走紅的吳謹言，排在第十名。
對於這個排名，不少粉絲直呼，「劉亦菲太牛了」、「三年三連爆不是說說而已」、「敲碗明年的新劇」。
其實，今年有不少標榜「大女主」的劇，但都比不上劉亦菲的「玫瑰的故事」，在女性TGI指數排行榜中，「玫瑰的故事」奪得第一名，虞書欣主演的「永夜星河」排第二名，第三名則是楊紫主演的「長相思2」。
另外，在贊助品牌數量中，「玫瑰的故事」以56個贊助數量以及11個跨界聯名品牌數量奪得第一名。
劉亦菲除了獲得「騰訊娛樂白皮書」多個排行榜第一名外，在「豆瓣2024年度熱議角色」中，也以「玫瑰」黃亦玫一角奪得第一名，「小紅書瀏覽量」排行榜、「抖音排行榜」，「玫瑰的故事」也都拿下第一名，「玫瑰的故事」更被網友推為2024年度頂流電視劇。
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