劉亦菲「玫瑰的故事」紅火 奪多項年度第1

劉亦菲主演的「玫瑰的故事」在多項指標取得好成績。(取材自微博)

大陸女星劉亦菲 自2017年回歸電視圈後作品不斷，繼前兩年的「夢華錄」、「去有風的地方」取得高收視，今年的「玫瑰的故事」也大受歡迎，拿下多個第一名好成績，收穫滿滿。

香港 01報導，騰訊娛樂白皮書近日公布，劇集演員綜合熱度排行榜中，劉亦菲以82.4熱度量贏得第一名，另一名人氣女星趙麗穎奪第二，第三名是楊紫，而今年憑「墨雨雲間」再走紅的吳謹言，排在第十名。

對於這個排名，不少粉絲直呼，「劉亦菲太牛了」、「三年三連爆不是說說而已」、「敲碗明年的新劇」。

其實，今年有不少標榜「大女主」的劇，但都比不上劉亦菲的「玫瑰的故事」，在女性TGI指數排行榜中，「玫瑰的故事」奪得第一名，虞書欣主演的「永夜星河」排第二名，第三名則是楊紫主演的「長相思2」。

另外，在贊助品牌數量中，「玫瑰的故事」以56個贊助數量以及11個跨界聯名品牌數量奪得第一名。

劉亦菲除了獲得「騰訊娛樂白皮書」多個排行榜第一名外，在「豆瓣2024年度熱議角色」中，也以「玫瑰」黃亦玫一角奪得第一名，「小紅書 瀏覽量」排行榜、「抖音排行榜」，「玫瑰的故事」也都拿下第一名，「玫瑰的故事」更被網友推為2024年度頂流電視劇。