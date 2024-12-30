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趙露思「能說話了」 于正：娛樂圈太較真就輸

娛樂新聞組／綜合報導
于正表示娛樂圈是個大型遊戲場，太較真就輸了。(取材自微博)
于正表示娛樂圈是個大型遊戲場，太較真就輸了。(取材自微博)

大陸人氣女星趙露思坐輪椅送醫的畫面流出後，引發網友熱議，傳出她病倒原因與正在拍攝的「戀人」劇組有關；趙露思的父親發聲替女兒報平安，但未透露生病原因；知名製作人于正則針對此事發了一篇長文。

趙露思好友在小紅書上發文「各位擔心露思的朋友們，她委託我跟大家報個平安，希望能夠稍稍解一下大家的心寬。」接著談到，早在11月初生日時趙露思就感覺到各方面不對勁，之後趙露思開始拍攝新劇「戀人」，12月18日病情爆發，如今在積極配合醫院的治療下，開始慢慢能說話，也能站起來做一些復建。

好友並沒有透露趙露思的病因，只表示「關於病情、關於真相，到現在為止，不該是作為朋友的我來跟大家說到底發生了什麼，也不該是露思揭開傷口來說這些事情，希望會有人來負責和解釋。」

針對趙露思病倒事件，製作人于正表示，「娛樂圈是個大型遊戲場，不能太較真，太較真自己就輸了」。他說自己也曾經陷入這樣的狀態，「放下對結果的執念，只單純的享受創作的樂趣，然後把一半時間留給生活，好好吃飯、睡覺，好好愛自己，好好關注自己的健康」。

不過，他的言論惹來網友不少爭議，有人疾呼「不要消費趙露思」，斥他「吃人血饅頭」，還有人重提抄襲舊事，質問于正「給瓊瑤道歉了嗎」。

趙露思 瓊瑤 小紅書

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