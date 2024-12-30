趙薇離婚、蘇有朋單身 網喊「還珠CP」在一起

「小燕子」趙薇(右)和「五阿哥」蘇有朋是當年的國民CP。(取材自微博)

大陸女星趙薇 日前無預警在微博宣布和富商黃有龍離婚消息，震驚外界。隨著「小燕子」離婚消息傳出，不少人想起了「五阿哥」蘇有朋 ，兩人過往緋聞 也被挖出，更有人直指，希望這對「國民CP」有進一步發展的可能。

對於「還珠格格」鐵粉來說，小燕子與五阿哥是青春歲月不可抹滅的記憶，兩人至死不渝的愛情故事感動無數觀眾。戲外，兩人也曾爆出緋聞，有網友表示，蘇有朋在拍攝期間就對趙薇產生好感，但礙於當時趙薇已有男友，只能將這份感情深埋心底。

蘇有朋曾公開表示，趙薇是他心中永遠的女神，還曾自豪表示趙薇的螢幕初吻是給了他；連劇中另一位主演林心如在受訪時，也曾爆出蘇有朋喜歡趙薇。

「還珠格格」後，兩人繼續在「老房有喜」中扮演情侶，甜蜜溫情的互動，讓他倆緋聞越傳越烈。

只是多年後兩人各自走上不同的人生道路，趙薇嫁給富商黃有龍，蘇有朋則轉為幕後，但他的感情生活始終成謎。

隨著趙薇離婚消息傳出，有網友翻出了兩人當年在「還珠格格」的片段與照片，感嘆時光荏苒、物是人非；也有網友表示，「原諒我不厚道，終於盼到這一天了」、「兩人可以在一起了嗎」、「一直覺得他們兩個最般配」。