觀影說劇／費翔「窗前明月 」當騙子 賈樟柯一路笑到片尾

費翔主演的「窗前明月，咣！ 」，講述一個荒誕幽默的故事。(取材自微博)

電影「窗前明月，咣！ 」日前在北京舉行首映，導演魏泇丞、杜曉宇攜手主演費翔、左凌峰、傅菁等人出席，在片中友情客串的導演賈樟柯也現身，他說，看十分鐘就開始一路大笑。

「窗前明月，咣！ 」講述一個荒誕幽默的故事，金牌律師胡恭平與情人佘小漫在飯店幽會時，意外發現窗外出現一具「屍體」，胡恭平和助手朱士奇試圖悄悄處理這具屍體，然而隨著佘小漫的前男友熊大力的出現，以及一系列令人啼笑皆非的誤會和謊言，局面變得愈發混亂。

新京報報導，導演魏泇丞直言：「演員間碰撞出極強的喜劇效果，拍攝現場堪稱『快樂的100種打開方式』，每個鏡頭後都藏著自己被逗笑的面孔。」另一位導演杜曉宇也說：「自己在片場也一直在笑，根本沒停過。」

費翔直言自己飾演的胡恭平是「打得了官司，也當得了騙子」；飾演胡恭平助理朱士奇的左凌峰表示，自己在電影裡主打「受罪」，被胡恭平「PUA」得團團轉，並提醒大家：「遇到不合理的要求可以拒絕，以免自己像朱士奇一樣陷入尷尬。另一位被胡恭平欺騙的角色佘小漫，傅菁用「前期被騙感情，後期幡然醒悟」來形容，並提醒大家不要掉進「甜蜜陷阱」；黃小蕾則以胡太太林鑾鳳的口吻為大家「揭祕」影片結尾：「將一紙離婚協議甩到費翔身上，感受就是三個字，咣咣爽！」

客串的賈樟柯在電影中頻頻以山西方言逗笑觀眾：「本來看電影前想挑戰全程不笑，但十分鐘就破功，一路大笑到片尾」。