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王鶴棣演「打更人」用力過頭 網笑：表情像極「憤怒鳥」…

娛樂新聞組／即時報導
王鶴棣在劇中不時歪嘴皺眉，被吐槽像「憤怒鳥」。(取材自微博)
王鶴棣在劇中不時歪嘴皺眉，被吐槽像「憤怒鳥」。(取材自微博)

由大陸人氣男星王鶴棣主演的「大奉打更人」，從籌備初期就備受關注，沒想到開播後卻「高開低走」，很多觀眾被王鶴棣的誇張演技勸退。有網友直言，王鶴棣四川腔重、演技太用力，加上歪嘴皺眉的表情、刻意畫粗的眉毛，猛一看神似遊戲角色「憤怒鳥」，令人一秒出戲。

「大奉打更人」改編自賣報小郎君的「打更人」，講述警校畢業的「許七安」（王鶴棣飾）穿越到一個有儒、道、佛、妖的陌生世界，他為了改變自己的命運，努力被打更人組織看重，成為一名打更人的故事。

「大奉打更人」首播3集時，憑藉重本宣傳，熱度一度擠下「九重紫」、「冬至」登頂，但不到半天時間，就從冠軍掉到3、4名間徘徊，收視率更是一路下跌，很多網友都是被王鶴棣演技勸退。

憑藉「蒼蘭訣」中「東方青蒼」一角暴紅的王鶴棣，給人高冷酷帥的感覺，但在「大奉打更人」中，他挑戰搞笑角色「許七安」，為了「笑果」，他不時噘嘴皺眉，被吐槽演技用力過頭，加上他在劇中常常皺起粗眉，被吐槽很像遊戲角色「憤怒鳥」。

不過，針對種種質疑，原著作者賣報小郎君在第一時間出面力挺王鶴棣，表示自己已經開始追劇，還說對於王鶴棣飾演的許七安非常喜歡。

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