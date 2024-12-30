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開唱被拱脫衣… 郭富城大秀冰塊肌 自信「還很嫩」

記者許晉榮／綜合報導
郭富城希望明年再回來開唱。（圖／爵士娛樂提供）
郭富城希望明年再回來開唱。（圖／爵士娛樂提供）

59歲的香港天王郭富城台北小巨蛋的最終場演出，開口就啟動「嘴甜模式」撩粉：「有沒有想我啊？」還相約大家演唱會結束後「一起去吃消夜」。

歲月匆匆流逝，天王似乎不願輕言就範，他打趣稱自己「返老還童」，更連續3天向歌迷信心喊話：「不要再讓台灣歌迷等5年，我希望每年都來，也許明年就來開唱，一言為定。」

他先前在香港巡迴演唱「狂野之城」時曾大秀6塊肌，首場演出因想保留體力「沒脫」，直到第2天演唱「狂野之城」時被全場歌迷力拱「脫脫脫」，郭富城一度害羞、作勢尷尬稱：「我肥肥的」，卻又冷不防掀開襯衫重現招牌「冰塊肌」，全場尖叫聲四起。他也樂得改口：「其實也沒有非常肥啦！是有點『嫩』。」

赴台連唱3天，郭富城精心挑選14首國語經典歌曲，總計27首金曲貫穿全場，萬名粉絲瞬間掉入天王34年的音樂宇宙裡。他將台灣視為福地，難得再來台北，把握舞台上與歌迷互動，妙語如珠逗得萬名歌迷樂開懷。愛家的他，更當眾對著包廂裡的女兒打招呼，「女兒說沒有看到我，最終場位置更近舞台，大呼爸爸在這。」已然是寵女暖爸。

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