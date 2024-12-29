我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅藍卡費用與規定 在2025年有哪些變動？

任內與台斷交 卡特當年爆伊朗人質危機 致連任輸雷根

8天夜會3女？汪蘇瀧被嘲精力旺盛 Tag狗仔「來看演唱會」

娛樂新聞組／綜合報導
創作歌手汪蘇瀧人氣很旺，被爆「八天夜會三女」。（取材自微博）
創作歌手汪蘇瀧人氣很旺，被爆「八天夜會三女」。（取材自微博）

中國知名狗仔劉大錘日前爆料，點名某男藝人八天內夜會三名女性，近日直播公開影片，指爆料對象就是34歲歌手汪蘇瀧，指工作繁忙期間還與三位女性會面，喊話「你的精力可真旺盛啊」，而汪蘇瀧工作室公開Tag狗仔帳號「來看演唱會」。

情歌王子汪蘇瀧被狗仔直擊在忙碌工作期間與三位女性會面，第一位是手持玫瑰花的明艷美女，第二位是在平安夜見面的可愛型女孩，第三位是深夜來訪、凌晨才離開的戴白帽女子，而三位女性都是到他家中。不過，狗仔劉大錘並未拍到他與三位女性同框的畫面，最後喊話：「你的精力可真旺盛啊」，不少網友直言，「總結一下就是八天時間拍到三個女生，剩下的全靠想像」。

而汪蘇瀧工作室火速發文回應：「看完了，家人都在，工作vlog接下來換我來拍了。」並Tag狗仔劉大錘「歡迎來看演唱會」，以幽默方式回應傳聞。劉大錘則轉載發文回應：「謝謝哥哥邀請，但工作和生活還是好好分開！票我們自己買，能搶到給粉絲抽。」

汪蘇瀧出道多年，唱紅許多歌曲，日前被爆熱戀對象是網紅「俊辰」，連演唱會海報的機器人頭像，也被指是用「俊辰」的自拍照建模。

上一則

「最美茱麗葉」奧莉薇荷西癌逝 15歲被騙拍裸戲

下一則

五月天低溫開唱 怪獸冷到「那裡」都硬了

延伸閱讀

趙露思壓力大到患憂鬱症？ 曾公開吐露非常不快樂 「想退出演藝圈」

趙露思壓力大到患憂鬱症？ 曾公開吐露非常不快樂 「想退出演藝圈」
趙露思被劇組逼垮？爸爸報平安「壓不住粉絲怒火」

趙露思被劇組逼垮？爸爸報平安「壓不住粉絲怒火」
趙露思罹患神經系統疾病 無法說話、走路 吸氧癱坐輪椅

趙露思罹患神經系統疾病 無法說話、走路 吸氧癱坐輪椅
被嘲精力旺盛「8天夜會3女」 陸歌手幽默回應

被嘲精力旺盛「8天夜會3女」 陸歌手幽默回應

熱門新聞

瓊瑤於12月初輕生，震驚社會各界。(本報資料照片)

陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了

2024-12-23 21:00
劉亦菲當年是班花也是校花。(取材自小紅書)

劉亦菲12歲在紐約讀書照片曝光 清秀精緻是班花也是校花

2024-12-25 23:50
「射鵰英雄傳：俠之大者」高手版預告釋出，肖戰版郭靖造型被讚有型。（取材自微博）

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

2024-12-23 07:30
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
麥語彤拍「鳳姐」被拐騙賣給茶室，慘遭關狗籠。圖／后花園影像製作提供

15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」

2024-12-10 15:35
孟子義、李昀銳在劇中組成「昭昭墨墨」CP。(取材自微博)

孟子義媽媽客串「九重紫」 網笑：原來李昀銳早見過家長了…

2024-12-26 20:32

超人氣

更多 >
三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁

三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁
常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為

常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為
南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救
生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始

生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始
「九重紫」孟子義原來是富家女… 母曝選婿3條件 網：李昀銳都有

「九重紫」孟子義原來是富家女… 母曝選婿3條件 網：李昀銳都有