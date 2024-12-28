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趙薇宣布離婚／黃有龍身分神秘 曾為她豪砸417萬買法國酒莊

中央社／台北28日電
趙薇（左）和黃有龍（右）在2009年結婚。（中新社）
趙薇（左）和黃有龍（右）在2009年結婚。（中新社）

中國藝人趙薇今天在社群平台發文，表示多年前已與丈夫黃有龍離婚，「婚姻關係在法律上早已解除」。黃有龍日前爆出財務糾紛，被指拖欠一間公司達新台幣31億元(約9911萬美元)。

趙薇今天在個人微博帳號發文：「我多年前已正式與黃先生離婚，我們的婚姻關係在法律上早已解除。任何關於他的事件、言論或新聞報導都與我無關。我懇請各方承認這些事實，避免將我捲入虛假的關聯或無根據的報導。」

黃有龍日前被爆出財務糾紛，被指拖欠一間公司港幣7.53億元，該公司已於10月向最高法院提起訴訟，要求黃有龍償還這筆欠款。

在此之前，黃有龍、趙薇夫婦就曾經涉入多起財務和合約糾紛。2017年，他們擁有的「龍薇傳媒」因收購萬家文化產生風波，不但遭中國證券監督管理委員會警告，還被裁定5年證券市場禁入的處分。

趙薇1976年生於安徽，1998年演出電視劇「還珠格格」的小燕子一角走紅於兩岸三地。她與商人黃有龍2008年結婚並誕下一女，兩人靠投資致富，趙一度被稱為「女版巴菲特」，夫妻身價不斐。

2021年她被中國政府列為「劣跡藝人」，過去3年被官方封殺，舊作品遭下架，沉寂3年轉趨低調，直到今年12月初知名作家瓊瑤離世才發文悼念。

香港01報導，48歲的黃有龍身分神秘，有傳老家在湖南一個村莊，10幾歲隨父離家，後加入新加坡籍。黃有龍生意廣泛，據傳經營酒店旅遊、餐飲、國際貿易、酒莊、礦業等，還曾在2011年為趙薇花費了歐元400萬(417萬美元)，買下屬法國波爾多的Chateau Monlot酒莊，一時成為話題。

2014年底，黃有龍夫妻入股阿里影業， 成為第二大股東，引起巨大關注。

趙薇 證券 新加坡

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