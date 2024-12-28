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「口紅效應」失靈 中國今年電影票房 下滑130億人民幣

中央社／台北28日電
「熱辣滾燙」宣傳海報。 （取材自微博）
「熱辣滾燙」宣傳海報。 （取材自微博）

中國今年電影票房僅人民幣（下同）419億元，比起2023年還少了約130億元。分析認為，當前經濟低迷，加上短影音當道等因素，電影作為娛樂消費的「口紅效應」也失靈。

界面新聞報導，中國的電影年票房在2017年首次突破500億元達到559億元，之後到2019年一直保持上漲趨勢，後來遇到3年COVID-19疫情衝擊，直到2023年電影票房再次回升到549億元。

根據燈塔專業版的數據，截至27日，中國今年的年票房為419億元，較去年減少了約130億元，觀影人次減少了3億。

儘管年初時曾創下春節檔期影史第2高票房的紀錄，尤其賈玲導演的「熱辣滾燙」當時票房就突破23億元，不過，除了春節檔期，其他檔期票房都呈現下滑。

今年暑期檔僅116億元票房，相比去年的206億接近腰斬。十一長假檔21億，比去年下滑了23%。端午檔票房也僅有3.83億，觀影人次不及2019年的一半。

報導說，導演黃建新曾提到「口紅效應」在當今社會的失靈現象。口紅效應是指在金融危機的情況下，消費者捨棄高價奢侈品，更願意買低價的奢侈品。看電影被認為是相對低消費的大眾藝術娛樂。

製片人陳彩雲先前接受第一財經採訪時曾說，當前的經濟環境下，電影並不是剛性需求，文化消費自然被放在第2位。

她說，對比100年前美國經濟大蕭條時期，大家仍喜歡觀看電影，那時娛樂活動非常少；但現在不同，遊戲、短影音、短劇、網劇、演唱會等各類娛樂方式都在吸引著觀眾的注意力。

中央文化和旅遊管理幹部學院副研究員孫佳山說，疫情期間確立拍攝的影片很少，影響在今年真正體現。2023年電影市場出現了「報復性觀影」，所以今年熱度肯定不會像去年那麼高。

界面新聞指出，疫情造成電影行業資金鏈的斷裂，但外部資本從電影行業的撤離，早在2018年就已經開始。電影行業嚴重的債務問題，讓影片的產能受到了顯著的影響。

疫情 大蕭條 端午

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