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「劉德華乾兒子」全身起紅疹 遭妻疑染性病 竟是這病作祟

娛樂新聞組／綜合報導
張頴康為劉德華公司出身，目前為TVB旗下藝人。（取材自Instagram）
張頴康為劉德華公司出身，目前為TVB旗下藝人。（取材自Instagram）

43歲的張頴康出道超過20年，多年前簽進劉德華旗下公司，而被外界封為「劉德華乾兒子」。他日前接受港媒香港01專訪，提到早年剛簽入TVB事業還不太好，兼職維生，除了演戲還要做配音、寫稿，壓力大且睡眠不足，某日突然無法下床、走路，全身起紅疹，就醫後確診為「銀屑病」，嚴重需全身包保鮮膜、戴手套，坐輪椅去看醫生，好在有另一伴麥雅緻細心照顧，逐漸好轉康復。

張頴康描述當時生病狀況，透露其實驗血應該可以查出原因，但因為他很怕打針，穿著病服就逃走了，沒有驗血，所以最初檢查沒結果，讓當時還是女友的麥雅緻不知道他是什麼疾病，一度懷疑他得性病，「她認真問我：『你老老實實跟我說，是不是（偷吃）有出去玩』，為什麼會有這種病，她以為我患性病。」但當時尚未查出結果，連他自己都不知道是什麼病。

張頴康向對方表明不會騙她，不可能出軌，直言：「我在劉德華公司出身，怎麼可能有性病？」間接透露以昔日老闆劉德華品行擔保，旗下藝人也會潔身自愛。而麥雅緻也和他一起面對，陪他找醫生、看醫生。

事後張頴康確診名為「銀屑病」的免疫系統疾病，嚴重時一度皮膚潰爛，還因為擦類固醇而全身包覆保鮮膜、戴手套。他坦言罹病的日子相當痛苦，只要不拍戲就是躲在房間喝酒，因是免疫系統疾病，談到是否可能是遺傳？才發現原來爸爸也罹患過銀屑病。

張頴康（右）和老婆麥雅緻日前受劉德華邀請去看演唱會。（取材自Instagram）
張頴康（右）和老婆麥雅緻日前受劉德華邀請去看演唱會。（取材自Instagram）

劉德華 香港

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