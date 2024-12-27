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「不知兒子有沒有女友」 劉愷威感情狀況被父親意外爆料

娛樂新聞組／綜合報導
劉愷威、李曉峰疑似已分手。（取材自微博）
劉愷威、李曉峰疑似已分手。（取材自微博）

劉愷威自2018年和楊冪結束5年婚姻，2年前認愛女星李曉峰，兩人多次傳出好事近，但都不了了之。最近劉愷威的爸爸劉丹在香港出席活動，被問兒子的戀情，劉丹突然一改先前態度，「我不知道他有沒有女朋友」、「我想你是收到假料了」，還稱沒見過劉愷威帶女友回家吃飯，疑似暗示劉愷威、李曉峰已分手。

綜合媒體報導，劉愷威2022年小他8歲公開與李曉峰的戀情，還說兩人是經由朋友介紹認識，個性相似，有許多共同話題；當時劉丹也曾在稱讚這女孩個性直率、說話得體客氣，令他感慨兒子總算成熟了，「懂得看人」，網路上還一度傳出李曉峰懷孕。不料，現在劉爸稱不知兒子有沒有女友，引發網友討論。

李曉峰曾在「愛的二八定律」飾演楊冪劇中「閨密」，之後傳出與劉愷威約會，男方在香港受訪時低調認愛。她2019年拍過香港電影「花椒之味」，目前微博設定僅半年可見，半年來只有一則貼文，沒有透露太多近況。

今年9月，49歲的劉愷威他出席朋友聚會，雙鬢斑白，整個人看似瘦了不少，臉凹陷出現不少皺紋，過去的「星味」似乎也消失無蹤，不知是否與分手有關。

劉愷威、李曉峰疑似已分手。（取材自微博）
劉愷威、李曉峰疑似已分手。（取材自微博）

香港 楊冪 微博

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