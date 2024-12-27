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觀影說劇／封神2大戰升級 白髮黃渤領軍對抗吳興國

記者陳穎／綜合報導
黃渤在「封神三部曲」中飾演姜子牙。(圖／鴻聯國際提供)
黃渤在「封神三部曲」中飾演姜子牙。(圖／鴻聯國際提供)

「封神三部曲」由擅長奇幻風格，新作「封神第二部：戰火西岐」籌備了近10年，集結大陸、台灣、香港超強卡司費翔、黃渤、吳興國、陳坤、于適、陳牧馳、娜然、夏雨、黃曦彥、單敬堯等演員，黃渤在片中飾演姜子牙，打扮起來完全是另外一個人。

在「封神第二部」裡，西岐受到殷商大軍的討伐，殷商派出精銳猛將，費翔就是片中大反派；而黃渤飾演的姜子牙，則將帶領西岐軍民開啟保衛西岐的壯烈迎戰，兩大陣營各出奇招，帶來一場驚心動魄、扣人心弦的視聽盛宴。

「封神三部曲」從2014年6月首次召開劇本策劃會議，至今已走過10年。無論是其宏大的製作規模、漫長的籌備周期等，都為神話奇幻電影立下開創意義。

「封神三部曲」搭建超過萬坪實景拍攝，換鏡位時甚至還要出動怪手來運作，而「戰火西岐」的場面更加升級，導演烏爾善坦言：「『封神第二部』的劇本修改次數是三部曲中最多的，如何用普通人的力量去戰勝擁有強大軍事實力的殷商大軍和擁有法術的巨人，怎麼既奇幻又同時符合戰爭邏輯，這在劇本創作中花了最長的時間。」

「封神2」在三部曲中扮演著承上啟下的作用，第二部中，西岐、殷商兩大陣容基本成型，因此，本片少不了新人物的解鎖。最受關注的，當然是吳興國飾演的殷商太師聞仲。

第一部中的聞太師一直在征戰北海凱旋歸來的路上，大王死了還渾然不知，被不少網友調侃「聞太師還在騎馬來的路上」。

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