客串「醬園弄」被質疑「主持人演戲」 … 謝娜：頂替吳君如救場

謝娜參演電影「醬園弄」，引起網友質疑。(取材自微博)

由香港 導演陳可辛執導的電影「醬園弄」，從籌備以來就備受關注，有傳電影將於明年上映。近日，有傳謝娜亦有參演「醬園弄」，消息一出引起網友熱議，「謝娜不是主持人嗎，怎麼開始演戲了」、「這部電影找謝娜來演，真的合適嗎」。

對此，謝娜在社交平台發長文大談接拍「醬園弄」經過，「這個角色本來是君如姐的，但她因為一些突發狀況來不了，於是就找到我來救場」。

謝娜稱，劇組第一次與她溝通時，她是拒絕的，原因是太久不接戲，且時間太倉促。但最後得知吳君如突然發燒不能前往拍戲且導演很希望她能參演後，她接下了。

謝娜表示，她本是表演專業的，雖然後來的工作以主持為主，但對表演一直懷有熱情。「其實，當時我心裡也有點忐忑，和這麼專業的導演、演員以及劇組合作，我會有些擔心自己做不好」。

與謝娜拍攝「醬園弄」對手戲的是雷佳音和易烊千璽，面對兩位優秀的演員和私下的朋友，她感到很開心，「如果說有什麼遺憾，就是戲太短了，因為是客串嘛」。

謝娜還表示，其實自己挺開心的，「君如姐是我很崇拜的前輩，她來不了於是想到找我救場，那是不是說明我挺不錯的？」