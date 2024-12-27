金雞封后被疑「資源咖」 李庚希回應：世上總會有人比你好…

李庚希是史上最年輕金雞影后。(取材自微博)

24歲大陸女星李庚希上個月拿下第37屆金雞獎最佳女主角，成首位00後金雞獎影后，也是最年輕影后，但她卻遭質疑是「資源咖」、「後台硬」。近日，李庚希回應金雞獎影后爭議的採訪內容曝光，引發熱議。

李庚希受訪時表示，「我覺得很正常吧，這世界上總會有人比你好，你永遠不是最好的，但是你自己是什麼樣的，你自己清楚，畢竟他們是他們，你自己是自己」。

當天，由劉德華 頒發最佳女主角獎，李庚希以「我們一起搖太陽」擊敗馬麗、張子楓等對手，她致詞講了一句「非常感謝」之後突然停頓，眼神飄忽露出尷尬笑容。事後現場影片流出，原來當時台下有女子淒厲大喊「黑幕」，電視轉播則將這段消音。

事後，李庚希在微博 PO文，「我很珍惜成為凌敏的那段時光，這是屬於凌敏的獎盃。我很幸運，可以替凌敏領下這個榮譽，她也幫我實現了兒時夢想。感謝韓延導演，感謝我的好搭檔呂途──彭昱暢…演員李庚希會繼續努力演好每一個角色。願我們都順從心底的光，搖醒自己心裡那顆太陽。」

據悉，李庚希最讓人印象深刻的就是2019年「小歡喜」中的英子一角，之後，她陸續演過「雪中悍刀行」、「漫長的季節」等劇，並擔綱冬奧劇「超越」女一。