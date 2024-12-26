虎跳峽懸崖舉旗拍「人生照片」 李現被讚勇敢 景區出聲提醒

李現微博曬出在雲南虎跳峽景區拍攝的照片。(取材自微博)

大陸男星李現與劉亦菲 搭檔「去有風的地方」人氣上升，他常在陸社交媒體公布新動態，喜歡攝影的他近日背著十公斤攝影設備健行，日前他在雲南虎跳峽景區舉五星旗 ，照片被不少人讚為「人生照片」、「好壯觀」，表示「想去打卡同款」。

男星李現背起十公斤攝影設備，踏上健行之旅。(取材自微博)

九派新聞報導，12月12日晚，李現在社交媒體分享自己從成都出發自駕 川西的旅行視頻。視頻中，他稱，今年喜歡上了攝影，也因此又喜歡上了徒步。他從成都出發，開啟新都橋-稻城亞丁-香格里拉-虎跳峽-麗江的行程，一個人自駕去拍雪山。25日，李現微博更新預告去虎跳峽。李現所PO照片中，他在懸崖邊舉起五星旗，腳下是波濤洶湧的金沙江。粉絲評論「真的好勇敢、好自由」、「壯哉」。

報導稱，虎跳峽景區一工作人員介紹，虎跳峽分為上，中、下虎跳，目前只開發了上虎跳。從圖片來看，李現所去的路線為高路徒步線，「拍到了上虎跳和中虎跳」。其稱，該線路有二十多公里，走下來最快需要一天，體力不佳者建議準備三天時間。該工作人員表示，景區預計明年徹底開發，目前未開發區域需要徒步，安全自負。而且路上有村民設置圍欄要求收費拍照。

虎跳峽以「深、險、奇、絕、秀」的曠世景觀而出名，也是世界上最深的峽谷之一，位於香格里拉縣虎跳峽鎮東部，分為上、中、下虎跳三段，全長約20公里。金沙江奔流至此，被玉龍、哈巴兩大雪山所挾峙，江面最窄處僅二三十公尺，加上巨大的落差，江水奔騰洶湧。