洪堯讓懷孕的吳謹言吸二手菸 粉絲不滿「為什麼嫁他」

吳謹言(左)日前閃電宣布和洪堯領證結婚。(取材自微博)

大陸男星洪堯與女星吳謹言昔合作「延禧攻略」，今年9月無預警宣布結婚，並傳出懷孕，夫妻倆並未證實懷孕傳聞，不過日前大陸拍到狗仔洪堯牽著吳謹言和友人一起現身商場逛街的畫面，吳謹言被指孕肚明顯，讓網友直呼「快生了」，外界認為夫妻未否認懷孕，顯然就是「公開的秘密」近日，他們夫妻二人就被狗仔拍攝到共同出門，但男方一上車就開始抽菸，令在旁的吳謹言間接在吸二手菸，他不負責任的行為因而惹來大批網民不滿。

大陸狗仔「攝影劉大錘」上傳吳謹言、洪堯走在某商場地下室的短片，坐進車子之後，洪堯馬上開始吞雲吐霧，沒有顧慮到身旁還有疑似身懷六甲的吳謹言。「攝影劉大錘」批評洪堯：「都要當爸的人，不知道二手菸對胎兒不好嗎？」也向吳謹言喊話：「你這都快生了！還不趕緊讓妳老公注意一下。」

消息傳開後，網民直指洪堯根本不是一位好丈夫，更不看好他們的婚姻，「洪堯抽菸讓吳謹言吸二手菸」一度成熱搜關鍵字，網友評論：「她超愛」、「你替她委屈，說不定人家小倆口嫌你多事呢」、「正常男的都做不出來這事兒」、「怎麼都想不懂為什麼要嫁給他」、「細節看人品」。

洪堯成為吳謹言的老公後，過去的黑歷史一一被挖出，洪堯昔日參加戀愛真人秀節目「非常完美」並與女嘉賓曹贏心牽手成功，洪堯下跪掏戒指說「我要娶妳」畫面。不過兩人在一起後洪堯被爆出軌網紅李蔥熙，結果洪堯與曹贏心雙雙開撕李蔥熙指對方炒作，洪堯還大罵李蔥熙婊子，但洪堯與曹贏心也未繼續走下去，男方當時以受不了女方大小姐脾氣，最終分手收場。而今洪堯官宣與吳謹言結婚，昔日爆出軌黑料被翻出再引熱議。