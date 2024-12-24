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「上班狂人」男星罹罕病驟逝 確診到過世僅半個月

遭爆肺癌末期 齊秦氣炸了：去火葬場路上，滿意了嗎？

娛樂新聞組／即時報導
齊秦演唱會，唱功表現大退步掀起熱議。(取材自微博)
齊秦演唱會，唱功表現大退步掀起熱議。(取材自微博)

台灣男歌手齊秦不久前在蘇州舉辦演唱會，歌迷卻發現他不僅體型變「寬」，連聲音也變得沙啞、中氣不足。豈料，大陸娛樂博主爆料，齊秦是罹患了肺癌晚期，決定在北京接受治療。消息一出讓歌迷擔心。不過齊秦的妻子孫麗雅已經在微博否認這消息，之後更在留言區傳達齊秦的話，「小哥說，他已經去火葬場路上了，小哥問你們滿意了嗎？」看來齊秦氣炸。

叱吒華語樂壇多年，唱紅「狼」、「大約在冬季」、「無情的雨無情的你」等金曲，近年把演藝重心放在大陸，還曾擔任過節目「中國好聲音」的導師。

博主「懂瓜呱」、「超能攝影陽陽」指出齊秦正在北京醫院治療，身邊人勸他回台灣或是其他國家醫治，但他已移居北京，親友也都在當地，決定在北京治病。

齊秦過去曾唱紅「大約在冬季」、「不讓我的眼淚陪我過夜」、「狼」等多首膾炙人口的歌...
齊秦過去曾唱紅「大約在冬季」、「不讓我的眼淚陪我過夜」、「狼」等多首膾炙人口的歌曲。(本報資料照片)

然而此消息很快就被孫麗雅打臉，她在微博上表示：「哎呀！一早醒來，突然聽見這麼好笑的消息，我怎麼都不知道他肺癌晚期，我發現藝人不是自己病死，而是被別人咒我了。首先小哥身體很健康，他最近只是被孩子傳染肺炎支原體和腺病毒導致喉嚨潰瘍，一直在積極治療，至於各種癌，求求各位別咒了，人家好著呢！」他上月16日還在蘇州獻唱，月底跨年當天，齊秦將現身「致敬傳奇跨年演唱會」。

齊秦的友人也表示：「聽說小哥前一陣子有得到比較嚴重的感冒病毒，所以有些工作做了調整，但因為有個工作推不掉，還是照常演出，所以讓歌迷擔心了。謝謝大家關心，齊秦沒事。大家也要照顧好身體。」

齊秦的姊姊齊豫透過經紀人回應：「我們正好和小哥經紀人一起，小哥之前感冒喉嚨是有不適，目前恢復中，也持續有工作。謝謝大家關心！」

微博 中國好聲音 支原體

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