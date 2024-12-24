愛子殺了妻女…劉青雲學當「爸爸」 曾憂接不住傷痛

劉青雲在「爸爸」一夜之間失去幸福家庭。(圖／甲上娛樂提供)

金馬影帝劉青雲主演新片「爸爸」改編自震驚香港 社會的真實事件，描繪一位父親面對患有思覺失調兒子手刃摯親的複雜情感，劉青雲和導演翁子光接受台灣視訊訪問，劉青雲坦言自己沒有孩子，但也沒有人一出生就知道怎麼當爸爸，「我邊拍邊學怎麼當個爸爸」。

電影「爸爸」改編2010年真實發生的「荃灣享和街弒母殺妹案」，劉青雲飾演的就是倖存父親，在摯親離世的無盡傷痛，又要面對「兇手」是親兒子的重擊，努力讓自己活得像一個「爸爸」。

劉青雲坦言，「最困難的部分是在開拍之前，確定接下這個角色，我就是這個爸爸，小孩就是我的，所有的事情就變成我的事情。我也常常覺得為什麼『他』要殺了我的女兒？我這個年紀你還要殺了我的寶貝，我很擔心自己無法接受這麼多悲傷，但劇本寫得太好了，我不能放過這個角色，所以演出的時候我告訴自己，我要開心一點去拍，希望能開心一點去處理這個角色。」

導演翁子光則分享，曾有位大導演覺得翁子光很會寫這種真人真事改編的題材，於是聘請他寫了「爸爸」劇本，當時寫完是2010年，但那幾年那位導演剛好很忙，遲遲不肯還給翁子光，整整擱置了8年後，他才把劇本求回來，接著就去找劉青雲完成了「爸爸」。