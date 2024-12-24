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老被傳婚變 劉詩詩不忍了…警告刪除離婚傳聞

記者陳穎／綜合報導
劉詩詩首度回應離婚傳聞。(取材自微博)
劉詩詩首度回應離婚傳聞。(取材自微博)

吳奇隆劉詩詩合作「步步驚心」，戲裡虐戀，戲外定情並於2015年成婚，育有一子，但近年卻頻傳婚變。中國以爆料內容為主的網紅「王大發」在直播和搭檔聊起吳奇隆與劉詩詩時，表示聽說兩人離婚了，或是說出「前老公」一詞，讓吳奇隆、劉詩詩婚變再成話題登上微博。劉詩詩終於不忍出手了，有微博帳號收到劉詩詩經紀公司發布的公函，商請帳號刪除與「劉詩詩離婚」等相關內容，稱該內容屬於有關劉詩詩的不實且有損名譽的傳言，回應離婚傳聞。

綜合媒體報導，公函提到，該話題內容對輿論有負面導向，使劉詩詩蒙受來自各個方面的猜測與誤解，影響了劉詩詩在公眾面前的聲譽與形象，「更是與國家『清朗』系列專項行動的初衷背道而馳」。不過由於這封公函並非透過劉詩詩個人或是官方帳號曝光，疑似私下發送，因此有部分人對其真實性持保留態度。

不過王大發也狠揪聲明中的一個關鍵，直喊：「她沒說自己沒離啊」。王大發表示，公函中告的是狗仔偷拍，不僅沒有告造謠，更沒有表示自己沒離婚，「人家只是說狗仔幾句話惡意引導，人家就是不想承認，咱們別問了，得饒人處且饒人吧」，言下之意就是在說吳奇隆與劉詩詩其實已經離婚，只是不願承認。

劉詩詩要求下架離婚傳聞發文。(取材自微博)
劉詩詩要求下架離婚傳聞發文。(取材自微博)

劉詩詩 吳奇隆 微博

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