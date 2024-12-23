神隱1年多…張柏芝復出首秀 直播2小時營收就破億

神隱一年的張柏芝，粉絲期待她重回大銀幕。（取材自微博）

44歲香港 女星張柏芝 先前因身體狀況，神隱一年多，一度被傳懷第四胎；日前張柏芝迎來復出後的首場直播，銷售額2小時就突破億元港幣，吸金程度依然驚人。至於是否復出拍戲？張柏芝表示不擔心被觀眾遺忘，粉絲則期待她再登大銀幕。

香港媒體報導，張柏芝神隱近一年後，月初再度「亮相」，不足一個月，工作已經排山倒海，近日更為大型網上購物平台直播間任嘉賓，只短短「營業」兩小時，銷售額就破億元港幣，顯見市場號召力驚人，「吸金女神」魅力依舊不減。

張柏芝出道26年， 曾拍過無數經典電影，23歲就以「忘不了」拿下第23屆香港電影金像獎最佳女主角，演技備受肯定；近年她為了照顧家人，很少接拍電影，但一直有不少片商找她，希望她「復出」拍戲。她最近出席直播產品活動，被問到︰「會否擔心經典角色被觀眾忘記？」她堅定回答表示：「不會」。