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李昀銳大拇指被批出戲 醜到登熱搜…還扯出這些男主

娛樂新聞組／綜合報導
李昀銳直播時比心，還注意避免大拇指露出。（取材自微博）
李昀銳直播時比心，還注意避免大拇指露出。（取材自微博）

男星李昀銳在熱門劇「九重紫」的表現受到關注，但網友的焦點卻意外轉向李昀銳的手，網友們調侃他的手指，毫不客氣表示：「真是一手難看，臉和手各長各的！」 ，讓李昀銳因手指醜意外登上熱搜；相關話題還扯出丁禹兮、劉學義等男明星的醜指甲。

李昀銳在「九重紫」飾演男主角宋墨，扮相極具魅力，當鏡頭聚焦到他的手部時，卻遭遇網友們集體吐槽。他的大拇指被批評為「又短又大」，讓人很出戲，「#李昀銳大拇指」衝上微博熱搜第一。多名網友在線上調侃：「換個手替就好了！」他在直播給粉絲臉頰比心，自黑「這樣避免了我大拇指的露出」。

不過也有粉絲心疼李昀銳，有時「候也不用聽那麼多別人說的」、「大拇指不醜的，自拍多發呀」。

除了李昀銳，劉學義在古裝劇「春花焰」中展現出的手部，更是和他帥氣的外表形成巨大反差；他用手觸摸女主角吳謹言臉龐的情節，單看那雙手，恐怕會讓人誤以為是50、60歲的糟老頭子，觀眾甚至忍不住感嘆：瀰漫著一股「醜」的氣息。網友認為找一個手替似乎並非難事，可導演堅持展示手部特寫，著實令人費解。

還有因「永夜星河」而大火的男主角丁禹兮也難逃「手醜」的魔咒，他的手被網友戲稱為「不忍直視」，尤其是那很短的指甲，讓許多觀眾「不知所措」。

擁有溫和的外表黃軒，小而胖的手指同樣成為討論的焦點，不過黃軒曾在社群平台以玩笑的口吻分享自己的「小胖手」形象，甚至還給自己的小胖手配上美甲，增添自黑的幽默感，也讓粉絲感受到他的親和力。

劉學義的手也被指和帥氣的外表反差很大。(取材自微博)
劉學義的手也被指和帥氣的外表反差很大。(取材自微博)

丁禹兮 微博

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