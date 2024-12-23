「最美皇后」秦嵐有蜜桃臀 剪短髮卻被酸「有老人味」

秦嵐身材不輸年輕人，但剪短髮被嫌老氣。（取材自微博）

憑藉宮鬥劇「延禧攻略」中富察皇后暴紅的女星秦嵐，被封為「最美皇后」，她的樣貌與身材一直保養得宜，是圈中公認凍齡女神。最近為了接拍新劇「平等之門」剪了齊耳短髮，卻慘遭不少人譏諷「像50歲大媽」。雖然新髮型不受歡迎，但她近日曬出在健身房運動照片，身材依然厲害，完全不輸時下的年輕女明星。

綜合報導，秦嵐的新造型因臉部少了髮型修飾，看上去略顯臃腫、五官也明顯被放大，不少人直呼她的女神光芒全消散：「像50歲大媽」、「不是老氣，是土氣」、「有老人味了。」也有粉絲緩頰，「為了貼近角色而需要的造型，這樣才敬業」、「角色需要，總會美回來的」。

秦嵐的新造型引來許多人批評，被外界嫌老、像大媽。（取材自微博）

45歲的秦嵐依舊保持擁有臉蛋精緻和完美腰身，除了「天選之臀」，還被誇「秦嵐的腰、奪命的刀」，大批網友讚嘆她的體態是極品。近日，秦嵐在微博 上貼多張做運動的照片，身穿貼身運動衣的她，在健身房認真健身，露出線條明顯小蠻腰，少女級蜜桃臀也清晰可見，正面還是側面都顯現出她S形曲線美，45歳有如此狀態，令許多網民相當羨慕。