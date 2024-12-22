「前女友」葉珂挺孕肚疑去產檢 不見黃曉明陪伴

葉珂產檢不見黃曉明陪同。（取材自微博）

大陸男星黃曉明 與網紅葉珂的戀情在高調曝光後僅持續了兩個月，日前有人發現在百度 百科上葉珂已成了黃曉明的「前女友」，而黃刪了認愛的發文，近日傳出兩人分手消息。近日葉珂在某飯店被直擊，肚子已經明顯變大，氣色和心情看起來很好，「葉珂孕肚」直接飆上熱搜第一，好狀態讓許多網友質疑分手真偽。

有網友曬出偶遇葉珂的近照，照片中可見她身穿合身針織短洋裝，下半身穿了運動鞋和灰色長襪，露出大腿，在電梯前狂滑手機。葉珂肚子明顯變大，目測約五、六個月，網友說：「懷孕還這麼瘦！葉珂孩子的起點是普通人一輩子都觸及不到的終點！」