「最美皇后」有少女蜜桃臀 但換髮型被譏「有老人味了」

秦嵐的新造型引來許多人批評，被外界嫌老、像大媽。（取材自微博）

憑藉宮鬥劇「延禧攻略」中富察皇后暴紅的大陸女星秦嵐，被封為「最美皇后」，她的樣貌與身材一直保養得宜，是圈中公認凍齡女神。最近為了接拍新劇「平等之門」剪了齊耳短髮，卻慘遭不少人譏諷「像50歲大媽」。雖然新髮型不受歡迎，但她近日曬出在健身房運動照片，身材依然厲害，完全不輸時下的年輕女明星。

綜合報導，秦嵐的新造型因臉部少了髮型修飾，看上去略顯臃腫、五官也明顯被放大，不少人直呼她的女神光芒全消散：「像50歲大媽」、「不是老氣，是土氣」、「有老人味了。」也有粉絲緩頰，「為了貼近角色而需要的造型，這樣才敬業」、「角色需要，總會美回來的」。

秦嵐健身，身材非常好。（取材自微博）

45歲的秦嵐依舊保持擁有臉蛋精緻和完美腰身，除了「天選之臀」，還被誇「秦嵐的腰、奪命的刀」，大批網友讚嘆她的體態是極品。近日，秦嵐在微博 上貼多張做運動的照片，身穿貼身運動衣的她，在健身房認真健身，露出線條明顯小蠻腰，少女級蜜桃臀也清晰可見，正面還是側面都顯現出她S形曲線美，45歳有如此狀態，令許多網民相當羨慕。

秦嵐身材不輸年輕人。（取材自微博）

秦嵐2022年被爆與小10歲男星魏大勛同遊三亞，她主動挽著男方的動作被視為戀愛ing，兩人緋聞 傳了約2年，之後又傳魏大勛向秦嵐求婚，不過秦嵐似乎沒那麼快想定下來，選擇拒絕，雙方也因為對婚姻沒有共識，之後兩人沒有時間見面，推測已經分手了。