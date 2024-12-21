黃曉明快當爸了？消失一個月的女友挺大孕肚現身

黃曉明女友葉珂挺孕肚現身。（取材自微博）

大陸男星黃曉明 與網紅葉珂的戀情在高調曝光後僅持續了2個月，日前有人發現在百度 百科上葉珂已成了黃曉明的「前女友」，而黃刪了認愛的發文，近日傳出兩人分手消息。近日葉珂在某飯店被直擊，肚子已經明顯變大，氣色和心情看起來很好，「葉珂孕肚」直接飆上熱搜第一，好狀態讓許多網友質疑分手真偽。

有網友曬出偶遇葉珂的近照，照片中可見她身穿合身針織短洋裝，下半身穿了運動鞋和灰色長襪，露出大腿，在電梯前狂滑手機。葉珂肚子明顯變大，目測約5、6個月，網友說：「懷孕還這麼瘦！葉珂孩子的起點是普通人一輩子都觸及不到的終點！」

葉珂產檢不見黃曉明陪同。（取材自微博）

今年5月葉珂直播時表示不是第三者，9月時好友爆料葉珂已婚，讓她和黃曉明的緋聞 更浮出檯面，黃曉明接著官宣承認戀情。博主妖怪在黃曉明認愛後，不斷在直播中爆料女方的黑歷史，還曾曝光兩人的對話錄音檔，逼女方承認不是富婆。妖怪日前再度提到葉珂與黃曉明交往目的不單純，還曬出與黃曉明友人的對話截圖，對方表示：「黃哥要分手的，也很感謝你，但這個別在直播間說。」

日前有人發現在百度百科上葉珂已成了黃曉明的「前女友」，而黃更刪了先前認戀的發文，疑似暗示分手。日前，有人直擊葉珂挺著孕肚出現在公眾場合，疑似是去產檢但不見黃曉明陪伴，更讓兩人目前關係撲朔迷離。部分網友對兩人戀情說：「絕對還沒分手。」、「黃曉明也不是那種不負責任的人，葉珂都懷了他的孩子，他不會就這麼分手的」、「肯定沒分，真要分了，葉肯定會鬧的滿城風雨」、「看來教主走不出來了」、「沒分，轉地下了，後期電視劇電影都得上，怕賠錢」。