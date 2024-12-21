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11歲兒136cm打生長激素崩潰痛哭 冉瑩穎PO網挨批

娛樂新聞組／綜合報導
冉瑩穎上傳兒子在打針時崩潰的側拍影片惹議。(視頻截圖)
冉瑩穎上傳兒子在打針時崩潰的側拍影片惹議。(視頻截圖)

大陸央視前主持人冉瑩穎日前在社交平台分享，擔心11歲的二兒子身高只有136.6公分，決定給他打生長激素，「冉瑩穎11歲兒子身高136」還衝上熱搜；近日她透過影片，分享兒子生長激素打到第25天時情緒崩潰，引發網友議論，「公開孩子的隱私很不好」。

冉瑩穎(左)和拳擊奧運冠軍鄒市明2011年結婚。(中新社資料照片)
冉瑩穎(左)和拳擊奧運冠軍鄒市明2011年結婚。(中新社資料照片)

綜合媒體報導，冉瑩穎2011年和拳擊奧運冠軍鄒市明結婚並育有三子，冉瑩穎身高1米64，鄒市明1米62；冉瑩穎日前在影片中說，二兒子皓皓跟大兒子軒軒年齡相差2歲，身高卻相差很多。皓皓出生時比軒軒還要高1公分，但從8歲打籃球到11歲都沒有長高多少，被同學私下稱「矮冬瓜」，她和孩子都很著急。

冉瑩穎帶皓皓到醫院檢查，醫生建議打生長激素針，冉瑩穎焦慮了兩年，因為打生長激素針必須天天注射，很辛苦，她擔心兒子無法堅持，但皓皓一心想長高，她最後決定幫孩子打針。

冉瑩穎分享說，一開始皓皓十分勇敢，但連續打25天後終於崩潰。畫面中可以看到皓皓手裡拿著針，無論如何都打不下去，他躺在沙發上邊哭邊說「我好害怕」；冉瑩穎在一旁耐心安慰「我們還有5天才滿一個月，現在已經長了1.4公分。如果你不想繼續打，我們就不打，不強求」，「怎麼選是你的人生，媽媽都支持」。

網友對此紛紛表示「打針沒問題，拍影片PO網不贊同」、「父母都160公分，孩子也只能那麼高」、「公開孩子的隱私很不好」、「他的同學都會上網了，可能又拿著這個視頻去嘲笑你兒子」。

冉瑩穎指大兒子和二兒子身高差距極大。(視頻截圖)
冉瑩穎指大兒子和二兒子身高差距極大。(視頻截圖)

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