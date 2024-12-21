觀影說劇／辛芷蕾 拍「繁花」拍到抽筯 還大膽質疑王家衛

芷蕾主演王家衛執導的「繁花」，有大量的走路、回眸戲，一度拍到背抽筋。(圖／緯來戲劇台提供)

由知名導演王家衛執導、擔任總監製，網羅大咖演員的電視劇「繁花 」，成為網路平台搜狐盤點陸娛今年八大爆款劇之一，討論度最高，其中演員辛芷蕾所飾演的至真園老闆，與胡歌 發展一段曖昧情，辛芷蕾說，拍攝時不太知道人物脈絡關係，拍完後看劇才知道原來演了這樣一個角色。

王家衛看了辛芷蕾參演的「綉春刀2：修羅戰場」後找她來聊聊，原本辛芷蕾自認應該不會獲得角色，在導演面前自我介紹半小時就說要走了，當場讓王家衛有點錯愕，直到確認自己獲得角色，她還有點意外。

辛芷蕾坦言，演出角色「李李」其實有點茫然，因為不知導演要的是什麼，只好不停地嘗試不同版本演技，拍攝該劇三年期間，她還演了場獨角戲的舞台劇 ，獨撐2小時，回到「繁花」劇組，才知導演要她「做自己」。王家衛說：「現在的妳才是真的『李李』，因為唸台詞的聲線已改變。」之前導演說她唸台詞聲線太上揚。

辛芷蕾自曝戲裡雖然穿了很多華服、高跟鞋，但沒一天舒服的，每天全妝上場，不停地拍攝走路、回頭的戲，回頭到背部抽筋，光是走路還得重新學習走法，她形容要在極度不自然的情況下拍起來讓觀眾感覺很自然，導致她非常糾結。