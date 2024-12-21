這回沒夫打壓… 黃聖依錄最強大腦 自信滿滿獲讚高知感

黃聖依參與「最強大腦」錄製，穿搭展現出的高知感獲網友讚揚。(取材自微博)

41歲大陸女星黃聖依在陸綜「再見愛人」中，慘被富商夫楊子打壓的畫面，受網友熱議，近日她參與「最強大腦」錄製，自信滿滿的照片引起廣泛關注；照片中，黃聖依一身幹練服飾，搭配精緻妝容，展現出的高知感讓人眼前一亮，「黃聖依最強大腦高知感」一度成了熱搜關鍵字。

微博 話題指出，路透照片中黃聖依神情專注，時而低頭沉思，時而與身旁的工作人員交流，舉手投足間都透露知性優雅氣質。

黃聖依2004年憑藉周星馳 電影「功夫」走紅，被封為「星女郎」，不過黃聖依和星爺的「蜜月期」非常短暫。黃聖依2005年控訴遭星爺的星輝公司「壓榨」，並單方面宣布解約；星輝則反控黃聖依私接活動，雙方撕破臉鬧上法庭。外傳她後來曾主動跟周星馳道歉，希望能再次合作，被星爺以「沒空」回絕。

黃聖依2007年嫁給身家超過10億人民幣的楊子，夫妻倆近期登婚變綜藝節目「再見愛人4」，坦言婚姻遇到難題，引發熱議。

黃聖依在節目中多次透露想要離婚，原因是長期受到丈夫打壓，曾罹患產後憂鬱症 ；最新一集節目，楊子提到計畫為黃聖依補辦一場婚禮，卻被吐槽「如果節目結束兩人卻分開怎麼辦？」楊子毫不猶豫回應：「那就找別人。」