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討分手費？ 劉曉慶遭小20多歲前男友街頭堵人

娛樂新聞組／綜合報導
劉曉慶被爆遭小20多歲前男友街頭堵人。(視頻截圖)
劉曉慶被爆遭小20多歲前男友街頭堵人。(視頻截圖)

大陸74歲女星劉曉慶10月被爆出疑似婚內出軌，還遭小20歲的前男友控冷暴力分手，但劉曉慶始終沒有回應。近日知名部落客曝光劉曉慶前男友找上門的圖片，前男友在劉曉慶收工後在路邊堵人，衝突畫面曝光再度引發網友熱議。

劉曉慶有過四段婚姻，被爆多次外遇。(取材自微博)
劉曉慶有過四段婚姻，被爆多次外遇。(取材自微博)

狗仔「推理君江小宴」曝光影片中，劉曉慶收工後與保鑣和助理一行人在街邊等車，這個時候前男友出現，劉曉慶表情一臉吃驚。

這名戴帽子、穿灰色套裝的男子快步上前，直直走向劉曉慶，表示想要和女方溝通協議中需履行的款項；經紀人見狀上前阻擋，劉曉慶一臉冷漠沒說什麼，直接指著前男友的方向，一群黑衣人就趕緊將前男友帶到一旁，最後前男友眼睜睜看著劉曉慶與經紀人搭車離開現場。拍下畫面的狗仔還嘆道：「慶奶，一直逃避也不是解決問題的辦法啊」。

劉曉慶曾主演「武則天」霸氣形象深植人心，沒想到戲裡是女強人的她，戲外私生活也相當精采。劉曉慶前男友也是她的前助理，兩人交往多年，目前對方才38歲，之前還曝光了兩人的聊天紀錄，引來網友關注。

不少網友認為男方行徑太超過，「這男的就不能體面點嗎」、「錢和流量都弄不到，覺得委屈了」、「這前男友的戲也是很足」；也有人表示「只能說慶奶奶是女性的偶像」、「還是咱慶奶這氣質，怪不得前男友念念不忘」。

劉曉慶被爆遭小20多歲前男友街頭堵人。(視頻截圖)
劉曉慶被爆遭小20多歲前男友街頭堵人。(視頻截圖)

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