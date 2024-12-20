註銷公司又傳婚變？吳奇隆懶得理 劉詩詩照常遛娃

吳奇隆、劉詩詩頻傳婚變。(取材自微博)

54歲吳奇隆 和37歲劉詩詩 結婚9年，兒子「步步」5歲大。近日因大陸網紅王大發指隆詩已離婚，還用前老公稱吳。加上共同持股有2家公司註銷、微博 互動停在2019年，瘋狂揣測夫妻已婚變。吳奇隆好友回應本報：「假的。月經文，每月來一次。」打臉所有謠言。

好友表示：「他們很好。蹭熱度和流量的網紅太多，市場的病態。」也覺得就是這些逼得人不得不低調、再低調。至於註銷公司，則說：「他有很多公司，年底整理一下也沒什麼奇怪。」更何況註銷公司跟婚姻並沒有直接關係，最後則無奈感嘆：「本來無一物，何處惹塵埃。」

劉詩詩如常分享美照，寫道：「開心的拍攝。」吳奇隆則繼續分享「長這樣」系列照片，夫妻倆不再隨之起舞。夫妻倆始終都沒有因為婚變出面闢謠。

大陸狗仔「張小寒」近日分享一段影片表示，劉詩詩在婚變傳聞曝光後，獨自與保母到學校接兒子下課，隨後3人一同逛著超市，享受超甜蜜的天倫樂，絲毫看不出有被婚變傳聞影響。

吳奇隆和劉詩詩因古裝劇「步步驚心」定情，戲散情未散，不但結婚，連生的兒子都叫「步步」。不過這段相差16歲的老少配近年屢被唱衰，2年前爆婚變時，吳奇隆還寫下「生活是自己的，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論，我們一直都很好，謝謝大家的關心」，但此後再傳關係失和，夫妻倆不回應傳聞，也不再公開曬恩愛，安靜過自己日子。

上一波消息指隆詩離婚協議談得差不多，2025年就會官宣，當時好友也為他倆抱不平：「那些就是利用藝人惡意吸引觀看流量，天天隨便編造，也不只編造他們倆，其他藝人也受害。」時至今日，隆詩的婚姻狀況仍是網紅炒作、媒體搶點閱的流量密碼。