李現愛上攝影 扛10公斤健行如現實版「去有風的地方」

男星李現背起十公斤攝影設備，踏上健行之旅。(取材自微博)

大陸男星李現與劉亦菲 搭檔「去有風的地方」人氣上升，他常在陸社交媒體公布新動態，喜歡攝影的他近日背著十公斤攝影設備健行，分享行程中的美景和人文風情，有如現實版的「去有風的地方」；近日一段遇上攔路「猴子」的影片，李現可愛的反應衝上熱搜。

李現背起十公斤攝影設備，踏上健行之旅，第一段行程從成都出發去新都橋，再到稻城亞丁、魚子西、香格里拉、虎跳峽、麗江，路上偶遇認出他的粉絲，熱情打招呼，不過李現拒絕合影，因為獨自出門遊玩，沒有打扮。

近日李現更新的vlog，在徒步稻城亞丁時遇到猴子，李現害怕猴子搶自己東西不敢上前，怕到一直碎碎念，還隔著好幾米繞道走；但臨走還不忘攝影博主的自覺，給猴子留影一張，「李現徒步遇猴子躲著走」成了熱搜關鍵字，「看到小猴子躲著走，看到可愛的小松鼠秒變夾子音的李現，你也太可愛了吧」，網友直呼「好搞笑的帥哥」。