「九重紫」CP是真的？李昀銳、孟子義戀愛證據被挖

李昀銳(右)、孟子義在劇中大婚。(取材自微博)

由李昀銳、孟子義主演的古裝新劇「九重紫」，一開播就創造高熱度，將同檔期譚松韵、鄭業成主演的「蜀錦人家」遠拋於後。近日，「九重紫」劇情演進到「昭昭墨墨」CP完成大婚，戲裡甜蜜之餘，戲外兩人也被抓包疑似「假戲真做」，還被網友揪出「戀愛證據」，讓粉絲為之沸騰。

「九重紫」講述竇家嫡女「竇昭」（孟子義飾演）前世中，遭遇母親早逝，所嫁非人等慘事，最後還莫名被殺死。意外重生的她這次想要透過努力改變前世悲劇，她與被父親當成棄子的少年將軍「宋墨」（李昀銳飾演）相遇，兩人強強聯手，走出困境。

2人受訪透露，出道10年來都沒有拍過激烈的吻戲，頂多只是嘴碰嘴，這回在「九重紫」拍的吻戲深度大躍進，導演要求兩人要親到「翻面」還不喊停，最後是孟子義尷尬推開李昀銳才結束，李昀銳笑，「導演急得都要給我倆示範了。」孟子義回，「他找了大概800個視頻給我們看，還說你們倆沒事私底下練練！」問到真的有私下練習嗎？孟子義秒回，「當然沒有啦！」

隨著劇情推進，宋墨、竇昭互動愈來愈甜，但在戲外兩人卻被網友揪出互動曖昧，疑似熱戀中。

有網友指出，李昀銳、孟子義曾一起上綜藝「奔跑吧」，某日早餐時間，兩人被發現一起走進餐廳，還巧妙隔空穿了情侶裝。不只如此，兩人在錄製「萌探2024」空檔，李昀銳被直擊伸手幫孟子義整理頭髮，互動相當自然。

最讓網友津津樂道的是，兩人日前合體拍雜誌寫真，李昀銳被抓包用下巴偷偷蹭了孟子義的額頭，一臉寵溺，而當孟子義把頭靠在他胸懷時，他更是笑容藏不住，連耳朵都紅了起來。