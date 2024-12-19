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甄子丹驚爆拍「誤判」高處墜落 頸骨「咔」出聲送急診室

記者陳穎／即時報導
甄子丹(前)在「誤判」中激烈打鬥。(華映娛樂提供)
甄子丹(前)在「誤判」中激烈打鬥。(華映娛樂提供)

黃金拍檔黃百鳴與甄子丹繼「葉問」系列後再合作，打造獨特的法庭動作片「誤判」，甄子丹執導並領銜主演，聯手金獎卡司許冠文、吳鎮宇、張智霖、鄭則士，與香港新生代朱栢康、張天賦共同演出。

故事根據香港2016年真實案例改編，一名年輕人因幫朋友代收快遞包裹捲入販毒而遭誤判的「冤獄」。不同於其他律政片，甄子丹飾演能辯能打，能文能武的「拳」能檢察官霍子豪，曾是毒品調查督察，不滿法庭縱放罪犯，立志轉職去當檢察官伸張正義，除了對抗法庭，也成為犯罪集團的眼中釘，於是設計多場刺激奪命的動作場面。尤其在香港地鐵狹小空間的MMA格鬥設計，不輸「葉問3」升降梯內經典的困獸格鬥，為了這場戲以七位數字港幣搭出三節一比一車廂實景，甄子丹說：「不惜工本，要拍出最好的畫面。」

甄子丹為了「誤判」的動作戲「甄家班」是精銳盡出戲，動作設計是日本籍的大內貴仁 (真人版「幽遊白書」動作導演），因為是法庭動作片，設計打的同時又必須符合劇情及人物設定不可打死對方，充滿限制和挑戰，於是利用城市街道、室內空間環境，發揮快速直接的攻擊方式，強調實戰感，甄家班的另一成員谷垣健治 (「九龍城寨之圍城」動作指導）也來參與，讓多場打鬥痛快淋漓。另一場讓觀眾驚豔的「一個打一百個」的天臺酒吧圍毆重頭戲，甄子丹更用到空拍機來拍攝，打手不停上陣的場面。

他同時間必需不停和幾十位動作替身輪流交手，難度超級高。他表示這場戲完全不用特效協助，一個鏡頭一路拍下去，「真的很難拍到好，一個40、50人打了幾個通宵。」他回憶要熬夜還要打個不停，真的非常辛苦，而和他同場拍戲的鄭則仕在這場戲中也被踢了一腳，笑說：「這場沒有用替身，我自己捱了一腳，從影以來第一次演動作戲了。」但鄭則仕也透露甄子丹要求極高，本來拍了幾天了，但因為背景演員表現不佳，求好心切的甄子丹立刻決定重拍又再重拍，總共拍了三次 ，黃百鳴補刀稱「燒錢燒得我心好痛」。

除了這場大型動作場面，「誤判」還有一場保護證人躲避殺手連環追殺的驚險場面，甚至打到車廂破爛，玻璃噴飛，因為這樣的設計不可能借到真實場景拍攝，所以戲組砸下百萬港幣去搭建場景拍攝，甄子丹說：「這個完全是以1:1去做出來的，就連扶手和椅子都是用和地鐵一模一樣的鋼材去製作，就有如一個真的地鐵車廂，而車廂下面還要加上軌道，做出有疾駛的速度感，在行走移動的感覺，真的是不惜工本啊！」

甄子丹也親身拍攝每個高難度的動作場面，有一場從高處墜落的畫面，他從防護軟墊跌出，不慎倒頭落地，頸部發出「咔」一聲，全場都嚇一大跳，深怕他頸骨斷裂，會有生命危險，甄子丹當下也心情一沉，深怕受傷讓劇組停工，他透露幸好劇組有買保險，可以暫時停工讓他入院檢查，「我凌晨四點到急診室，結果發現是筋骨錯位發出的聲響，骨頭並沒有斷裂，甄子丹說：「幸好沒有大傷，但這一摔也加重了我的舊患啊！」

影片改編自香港的一宗真實案件，描述一名年輕人因為幫朋友代收快遞包裹而捲入販毒案，最終導致27年的牢獄之災。甄子丹飾演的檢察官霍子豪，發現案件的漏洞並試圖糾正這場誤判，不惜冒著職業生涯和生命的風險，堅持為無辜者辯護，以捍衛法律的公信力與正義，卻在調查過程中揭露了更深層的黑暗事件。

甄子丹在「誤判」有大量精彩動作戲。(華映娛樂提供)
甄子丹在「誤判」有大量精彩動作戲。(華映娛樂提供)

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