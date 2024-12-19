隆詩再爆婚變有證據？傳夫妻公司已註銷、她稱「前老公」

吳奇隆(左)與劉詩詩婚變傳聞不斷，近日又有消息稱兩人共同持股的公司已經註銷。(圖／稻草熊提供)

吳奇隆 與劉詩詩 合作「步步驚心」，戲裡虐戀，戲外定情並於2015年成婚，育有一子，但近年卻頻傳婚變，最近大陸以爆料內容為主的網紅「王大發」直播和搭檔聊起吳奇隆與劉詩詩時，表示聽說兩人離婚了，或是說出「前老公」一詞，讓吳奇隆劉詩詩婚變再成話題登上微博 。

近日又有消息表示，吳奇隆和劉詩詩共同持股的公司已經註銷，兩人之前也沒被拍到同框，小孩是吳奇隆的爸爸和劉詩詩的助理在負責照顧，很像是一邊出一人負責。不少網友直呼「狗仔只是年底想衝人氣吧」、「人家的生活管太多」、「真的離婚一定會官宣」、「讓我們相信愛情，不可以離婚」。

大陸常爆料的網紅「王大發」和搭檔小劉談到隆詩戀，小劉直言「他們應該上「再見愛人」（大陸探討夫妻問題的婚姻綜藝）」，王大發說「他們應該不想上，就想『離了』」、「我聽的版本是『離了』，但具體怎麼說還不知道」。

而在另一影片中網友再問「若曦四爺離了婚了嗎？」王大發坦承「我沒有什麼特殊通道消息，但是以我對娛樂圈整體的判斷來說，應該已經離了」，讓人聽了相當傻眼。

其實「隆詩婚」屢傳婚變，2022年遭大陸狗仔「吃瓜少女張小寒」以漫畫影射婚變時，吳奇隆就曾發聲澄清，隨後夫妻倆更發律師聲明闢謠；而2023年、2024年陸續也傳兩人婚變，不過夫妻倆未再特別發聲，而是狗仔拍到吳奇隆仍待婚戒、一家三口合體讓謠言不攻自破。