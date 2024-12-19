11歲兒打生長激素25天 崩潰痛哭 冉瑩穎拍片PO網挨批

冉瑩穎指大兒子和二兒子身高差距極大。（視頻截圖）

大陸央視前主持人冉瑩穎日前在社交平台分享，擔心11歲的二兒子身高只有136.6厘米，決定給他打生長激素，「冉瑩穎11歲兒子身高136」還衝上熱搜；近日她透過影片，分享兒子生長激素打到第25天時情緒崩潰，引發網友議論，「公開孩子的隱私很不好」。

冉瑩穎2011年和拳擊奧運 冠軍鄒市明結婚並育有三子，根據公開資料，冉瑩穎身高1米64，鄒市明身高1米62；日前冉瑩穎在影片中說，二兒子皓皓跟大兒子軒軒年齡相差2歲，身高卻相差很多。皓皓出生時比軒軒還要長1厘米，但從8歲打籃球到11歲都沒有長高多少，還曾被同學私下稱「矮冬瓜」，她和孩子都很著急。

綜合媒體報導，冉瑩穎帶皓皓到醫院檢查，醫生建議打生長激素針，冉瑩穎稱自己焦慮了兩年，因為打生長激素針必須天天注射，很辛苦，她擔心兒子無法堅持，但皓皓一心想長高，她最後決定幫孩子打針。

冉瑩穎分享說，一開始皓皓十分勇敢，但連續打了25天後終於崩潰了。畫面中可以看到皓皓手裡拿著針，無論如何都打不下去，他躺在沙發上邊哭邊說「我好害怕」、「感覺我又變差了」；冉瑩穎在一旁耐心安慰：「我們還有5天才滿一個月，現在已經長了1.4公分。如果你不想繼續打，我們就不打，不強求」，「但怎麼選是你的人生，媽媽都支持」。