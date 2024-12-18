愛兒殺全家 劉青雲「爸爸」難做人 無盡傷痛惹淚崩

劉青雲(左二)在「爸爸」中是擁有妻小的幸福家庭。（甲上娛樂提供）

金馬影帝劉青雲主演電影「爸爸」在香港 上映10日票房已突破5100萬台幣（155.9萬美元）佳績，引發無數迴響。本片改編自震驚香港社會真實事件，深刻描繪一位父親面對患有思覺失調兒子手刃摯親的複雜情感，劉青雲在片中展現細膩多層次的內化演技，餘韻悠長，引人深思，當中觸及的議題正好與口碑爆棚台劇 「我們與惡的距離」異曲同工。

「我們與惡的距離」涉及隨機殺人及思覺失調症等議題，劇中謝瓊煖一句經典台詞：「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個20年去養一個殺人犯。」令人留下揪心的深刻印象，道出加害者母親的沉痛心境；而在劉青雲主演的新片「爸爸」中，導演翁子光也藉由一起2010年真實發生的「荃灣享和街弒母殺妹案」，述說倖存下來的父親如何承受摯親離世的無盡傷痛，以及如何學會寬恕患有思覺失調的兒子，比以往更努力活得像一個「爸爸」。和「與惡」不同的是，劉青雲在「爸爸」中同時身為加害者與被害者的父親，其中的失落孤獨與悲憤矛盾情緒，在他心中所感受的折磨與艱苦非外人能體會。