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愛兒殺全家 劉青雲「爸爸」難做人 無盡傷痛惹淚崩

記者陳穎／即時報導
劉青雲(左二)在「爸爸」中是擁有妻小的幸福家庭。（甲上娛樂提供）
劉青雲(左二)在「爸爸」中是擁有妻小的幸福家庭。（甲上娛樂提供）

金馬影帝劉青雲主演電影「爸爸」在香港上映10日票房已突破5100萬台幣（155.9萬美元）佳績，引發無數迴響。本片改編自震驚香港社會真實事件，深刻描繪一位父親面對患有思覺失調兒子手刃摯親的複雜情感，劉青雲在片中展現細膩多層次的內化演技，餘韻悠長，引人深思，當中觸及的議題正好與口碑爆棚台劇「我們與惡的距離」異曲同工。

「我們與惡的距離」涉及隨機殺人及思覺失調症等議題，劇中謝瓊煖一句經典台詞：「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個20年去養一個殺人犯。」令人留下揪心的深刻印象，道出加害者母親的沉痛心境；而在劉青雲主演的新片「爸爸」中，導演翁子光也藉由一起2010年真實發生的「荃灣享和街弒母殺妹案」，述說倖存下來的父親如何承受摯親離世的無盡傷痛，以及如何學會寬恕患有思覺失調的兒子，比以往更努力活得像一個「爸爸」。和「與惡」不同的是，劉青雲在「爸爸」中同時身為加害者與被害者的父親，其中的失落孤獨與悲憤矛盾情緒，在他心中所感受的折磨與艱苦非外人能體會。

在獲得當事人簡先生的同意與支持改編下，翁子光以反璞歸真的方式述說這個家庭故事，並刻意採用4:3比例畫面，營造一種彷彿在看家庭錄影帶的感受，令觀眾更加投入其中。甫釋出的正式預告裡，劉青雲抬頭望向家中窗戶，其後回憶碎片穿插妻女的笑臉，及他陪伴年幼兒子學騎單車的畫面，說著：「我只是想做爸爸該做的事。」導演翁子光盛讚劉青雲不是在演戲，而是他已經成為片中的爸爸「永年」，「如果有一天劉青雲因為這個角色得獎，我認為這個獎不是頒給劉青雲，是頒給永年的。我覺得好厲害，一個演員到最後已經分不清是在演戲，根本已經變成這個角色了，這是我後來以觀眾身份來看這部電影獲得的感受。」「爸爸」2025年1月3日在台上映。

劉青雲在「爸爸」中面對兒子殺全家的悲劇。（甲上娛樂提供）
劉青雲在「爸爸」中面對兒子殺全家的悲劇。（甲上娛樂提供）

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