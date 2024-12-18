劉德華暌違6年登香港紅館 梁詠琪、陳慧琳台下示愛

劉德華演唱會非常精采。（圖／台灣映藝提供）

劉德華 「今天… is the Day劉德華巡迴演唱會」17日登香港 紅館，華仔重踏闊別六年的舞台，展開20場跨年演唱會，頭場座無虛席，一票難求，歌迷期待已久見證華仔再上紅館，整晚氣氛都非常高漲熱情。眾多圈中好友包括陳慧琳、梁詠琪、曾華倩、楊受成夫婦、呂良偉、薛家燕都現身觀眾席。

梁詠琪（左）和陳慧琳在台下比愛心。（圖／台灣映藝提供）

演唱會於晚上8時15分準時開場，站在小高台的華仔在熱烈尖叫聲中登場，一連3首經典歌曲炒熱氣氛，包括「今天」、「沒有人可以像你」和「笨小孩」，華仔隨後激動地向全場歌迷說道：「我好想念你們，我回來啦！」並帶領全場歌迷大喊「我愛你」。闊別紅館六年的華仔，以最佳狀態回歸，全場歡呼聲幾乎未曾間斷。

劉德華這晚接連獻唱超過30首金曲，帶領歌迷穿越時光隧道，重溫無數經典作品，而快歌環節，華仔以鮮艷搶眼的舞衣帶領dancers賣力表演，坐在第一排的呂良偉更手舞足蹈，大讚華仔表現，汪詩詩雖無丈夫甄子丹陪伴，仍然非常投入，跟全場歌迷一同站立起舞，將整晚演唱會氣氛推到頂點。

薛家燕也現身劉德華演唱會觀眾席。（圖／台灣映藝提供）

接近尾聲時，華仔獻唱「情深的一句」，這首歌正是梁詠琪出道電影「烈火戰車」的主題曲，入場前Gigi已表示希望聽到此歌，也說上一次她來聽非常感動，這晚當熟悉的旋律響起，Gigi再次眼泛淚光，其後更忍不住與旁邊的陳慧琳一起站起來，並向舞台上的華仔比出愛心手勢。

「今天… is the Day劉德華巡迴演唱會」已完成東南亞 及內地等52場演出，今年壓軸一站回歸香港紅館，演唱會一共舉行20場，跨越聖誕與元旦，華仔將與歌迷一同迎接佳節。