怎被拍成這樣…馬思純驚變大餅臉 甩肉25公斤又反彈？
大陸36歲女星馬思純之前身體狀況不佳，在停工休養期間胖到80公斤，後來努力運動甩肉25公斤，但是好不容易瘦下來的她，日前參加時尚雜誌活動，卻又被指臉腫，但也有人覺得是她沒有被拍好，「馬思純怎麼被拍成這樣」一度衝上微博熱搜。
馬思純2016年以電影「七月與安生」和女星周冬雨共同拿下金馬影后，但近年因為健康問題，身材變化極大，也成為話題。馬思純近日出席大陸版時尚雜誌《Marie Claire》舉行的「嘉人女性影響力之夜」，並與蔣勤勤、惠英紅、宋佳等女星一起合影。照片中可見馬思純穿著白襯衫搭配西裝褲，十分帥氣有型，只是她的臉相較於身旁女星明顯腫了一些，引起網上一陣討論。
不過馬思純自己發的照片依舊美麗無瑕，不少網友認為是「坐在最旁邊變形」的後果，但也有人懷疑她自發照片修圖過度。
「馬思純怎麼被拍成這樣」的關鍵字一度衝上微博熱搜，其他人見狀也表示認同「感覺是攝影的問題吧，紅毯姐姐們都好看很美～」甚至直言合照裡沒一個人是好看的，「攝影師還是下崗吧，裡面沒一個拍的好看」、「這照片居然找不到一個好看的，本來都是大美女」。
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